Choque en supermercado en Westwood deja 3 muertos y 7 heridos en Los Ángeles; ¿Qué pasó?

Al menos tres personas murieron y siete más resultaron heridas este jueves durante un choque en el supermercado Westwood, en Los Ángeles.

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video Fatal accidente en Los Ángeles: Auto choca contra supermercado; hay 3 muertos y varios heridos.

Al menos tres personas murieron y siete más resultaron heridas este jueves durante un choque en el supermercado 99 Ranch Market en Westwood, en Los Ángeles, California.

¿Qué ocurrió en el supermercado de Westwood?

De acuerdo con los reportes, cerca de las 12:11 pm de este 5 de febrero, un vehículo que circulaba en la intersección Westwood Boulevard y Rochester Avenue impactó directamente contra el establecimiento dejando víctimas mortales y heridos.

Personal del Departamento de Bomberos de Los Ángeles reportó que algunas víctimas se quedaron atrapadas bajo el vehículo, y otras fueron impactadas antes de que ingresara al local.

La responsable fue una mujer de la tercera edad, de al rededor de 70 años, quien permaneció en el lugar.

Se desconoce si la mujer padecía de alguna condición de salud.

Información en desarrollo...

