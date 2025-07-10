Cambiar Ciudad
Así se salvaron los 31 trabajadores que sobrevivieron al derrumbe de un túnel en Los Ángeles: la alcaldesa temía una tragedia

La alcaldesa Bass temía que hubiera habido una tragedia pero el Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmo que 31 trabajadores fueron rescatados sanos y salvos del túnel que se derrumbó el miércoles. Los obreros se encontraban a unas seis millas de la única entrada del túnel. Algunos treparon por un alto montículo de tierra suelta para alcanzar a sus compañeros.

Por:AP
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles reportó que 31 trabajadores salieron sanos y salvos del derrumbe de un túnel en construcción a última hora del miércoles, un desenlace que las autoridades locales calificaron de bendición después de que inicialmente temiera algo mucho peor.

El derrumbe parecía haber ocurrido entre la máquina tuneladora, que estaba a cinco millas de la única entrada, y los obreros que estaban trabajando a seis millas del acceso, dijo Michael Chee, portavoz de los Distritos de Saneamiento del condado de Los Ángeles, que está a cargo del proyecto de casi 700 millones de dólares. Los operarios estaban a unos 400 pies bajo tierra.

Las autoridades abrieron una investigación de la causa del colapso, agregó Chee.

Medios locales de LA reportan que al lugar se desplazaron más de cien miembros de diferentes agencias de rescate. Y es que, como dijo la alcaldesa Karen Bass, por momentos se temió que hubiera habido una verdadera tragedia.

Cómo se salvaron los trabajadores del túnel derrumbado en LA

En el momento del derrumbe, había 27 hombres dentro del túnel, los otros cuatro entraron después para tratar de ayudar a sus compañeros.

Como los escombros no llegaron a bloquearlo del todo, los trabajadores treparon sobre un montículo de tierra suelta de más de 12 pies de altura para llegar al otro lado del derrumbe y fueron transportados de regreso a la única entrada de la obra.

Las imágenes aéreas mostraron cómo se sacó a los obreros de la infraestructura dentro de una jaula amarilla izada por una grúa. Ninguno de los rescatados tenía heridas graves, de acuerdo con las autoridades.

“Cuando vinimos a toda prisa para aquí, estaba muy preocupada por encontrarnos con una tragedia. En cambio, lo que encontramos fue una victoria", afirmó la alcaldesa, Karen Bass, en una conferencia de prensa después de reunirse con algunos de los trabajadores.

“Todos los hombres que estaban en ese túnel fueron rescatados sanos y salvos”.

Esta imagen, tomada de un video distribuido por KABC/ABC7 Los Angeles, muestra a los servicios de emergencias trabajando en el lugar donde se derrumbó un túnel, el 9 de julio de 2025, en Los Ángeles. (KABC/ABC7 Los Angeles vía AP)
El túnel se está construyendo casi en su totalidad bajo la vía pública, apuntó Chee. Tiene 18 pies de ancho y tendrá una longitud de 7 millas para llevar aguas residuales tratadas desde todo el condado de Los Ángeles al océano Pacífico.

La obra no se reanudará hasta que el contratista del proyecto evalúe lo ocurrido y considere que el sitio es seguro, dijeron las autoridades.

Tim McOsker, concejal de la ciudad, elogió a los trabajadores por mantener la calma.

“Este es un proyecto muy técnico y difícil. Y sabían exactamente qué hacer. Sabían cómo protegerse”, dijo.

