Amenazas de violación, mensajes violentos: el atacante de Uvalde dejó señales en redes sociales que fueron reconocidas muy tarde

Pero incluso cuando los mensajes amenazantes en línea son reportados, muchas veces no hay una respuesta. De más de 8,000 mensajes directos enviados a mujeres de alto perfil en Instagram, la plataforma no tomó ninguna acción en un 90% de estos, a pesar de que habían sido reportados, de acuerdo con un estudio del Center for Countering Digital Hate. La red no actuó en 9 de cada 10 amenazas de violencia, indicó.