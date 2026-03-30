Dilley, Texas Madonna, Pedro Pascal y más exigen cerrar el centro migrante de Dilley en Texas por detención de niños Denuncian condiciones inhumanas y exigen reformas tras miles de detenciones de menores.

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Madonna, Gracie Abrams, Kesha y John Legend encabezan una petición firmada por decenas de artistas que exige el cierre inmediato de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) en Dilley, Texas.

La carta abierta, publicada en la plataforma Change.org, reclama el fin de la detención de niños y familias migrantes, así como mayor transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales para evitar abusos similares en Estados Unidos.

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Entre los firmantes también destacan figuras de Hollywood como Pedro Pascal, Jane Fonda, Javier Bardem, Mark Ruffalo, America Ferrera, Elliot Page y el director mexicano Alejandro González Iñárritu.

“Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes. Los niños detenidos por motivos migratorios sufren traumas, negligencia y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos, indica la carta”.

La petición acumula miles de firmas y surge en medio de crecientes denuncias sobre las condiciones en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, el mayor centro de detención familiar del ICE en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de NBC News y Associated Press, la mayoría de los menores detenidos por ICE han sido enviados a estas instalaciones. Tan solo en 2025, más de 2,300 niños fueron arrestados junto a sus padres, muchos de ellos recluidos durante semanas o meses.

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En los últimos meses, cerca de 600 menores permanecieron en Dilley bajo condiciones denunciadas como deficientes, incluyendo falta de alimentos adecuados, atención médica insuficiente y carencias en servicios de salud mental.

Los testimonios recogidos apuntan a problemas como educación limitada, luces encendidas permanentemente y comida en mal estado. La carta también recoge denuncias más graves, como la falta de agua potable, negligencia médica, privación del sueño, separación familiar y represalias contra quienes protestan.

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“Los niños pertenecen a las escuelas y a los parques infantiles, no a los centros de detención”, subraya el documento.

El caso del niño de cinco años Liam Conejo Ramos, detenido junto a su padre y enviado a Dilley, ayudó a visibilizar la situación. A partir de ahí, figuras públicas como Rachel Accurso —conocida por su contenido infantil— han buscado llamar la atención sobre el tema, incluso mediante videollamadas con menores detenidos.

La carta concluye con un llamado directo al gobierno federal y a la empresa operadora CoreCivic para cerrar el centro de inmediato y poner fin a la detención de menores migrantes en el país.