Los ricos más ricos de Estados Unidos aumentaron su fortuna en la pandemia, según Forbes

La revista señala, no obstante, que la generosidad entre los multimillonarios no es directamente proporcional a los dólares en sus cuentas de banco. “El número de los 400 de Forbes que dieron más del 20% de sus fortunas [a filantropía] se redujo de 10 a 8, mientras que aquellos que dieron menos del 1% de su riqueza aumentó de 127 a 156”, subraya la revista. Entre las 10 personas que encabezan el listado, no hay ninguna mujer. El número de mujeres en la lista de multimillonarios no varió del año pasado, se mantuvo en 56.