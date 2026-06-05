inmigracion ICE dejará de informar sobre las muertes de detenidos ocurridas en los 30 días posteriores a su liberación En un comunicado, el DHS cita textualmente que "dejarán de ser responsables" de revisar esas muertes, que van en aumento. Hasta el momento, al menos 18 detenidos han fallecido en lo que va de año bajo custodia de ICE, cifra que casi iguala a todo el 2025; algunas de estas muertes se encuentran bajo sospecha de suicidio

Video Aumentan muertes bajo custodia de ICE en 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés) ya no informará sobre las muertes de detenidos que hayan sido liberados recientemente de su custodia.

Con este cambio, dejan de comunicar el número total de víctimas mortales y, en consecuencia, se oculta el costo humano en cifras de las políticas de detención masiva del gobierno.

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La medida revoca una política de Biden

La medida revoca una política de 2021, implementada por el gobierno del expresidente Joe Biden, que exigía al ICE que informara al Congreso e investigara las muertes de detenidos que ocurrieran dentro de los 30 días posteriores a su liberación.

El objetivo de la política de 2021 era garantizar que el ICE no pudiera eludir la rendición de cuentas por muertes al liberar de la custodia a personas gravemente enfermas. En el pasado, por ejemplo, se registraron casos de detenidos con muerte cerebral o que sufrían infecciones y que murieron poco después de que el ICE los liberara.

Los investigadores de muertes bajo custodia del ICE critican el cambio

Varios médicos y forenses alertaron de las consecuencias que puede traer que el ICE no deba notificar ni investigar las muertes de los detenidos durante el mes posterior a su puesta en libertad.

El doctor Homer Venters, exdirector médico del sistema carcelario de la ciudad de Nueva York, subrayó que esas investigaciones son necesarias: “Hacer un seguimiento de las muertes inmediatamente después de la custodia es un enfoque que permite que los sistemas de salud de cárceles, prisiones y centros de detención migratoria conozcan las deficiencias de atención que pueden ocurrir antes de que una persona salga de una instalación”, afirmó el doctor. “Eliminar el reporte de estas muertes representa un acto deliberado de ignorar el desenlace de salud más grave, que puede reflejar deficiencias en la atención o ayudar a rastrear brotes”.

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Los registros muestran que las personas detenidas por el ICE también mueren de manera habitual en hospitales a los que son trasladadas para recibir tratamiento cuando sus condiciones se deterioran en los centros de detención. Sin embargo, por lo general, se ha considerado que esos detenidos siguen bajo custodia del ICE.

The Washington Post fue el primer medio en informar sobre el cambio de política el jueves. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, confirmó después la medida en un comunicado, en el que la presentó como “ de sentido común”.

“Con esta política actualizada, cuando una persona ya no esté bajo custodia, el ICE dejará de ser responsable de monitorear o revisar las muertes que puedan ocurrir”, se indica en el comunicado.

"El ICE dejará de ser responsable"

En el comunicado del DHS expresan textualmente que el cambio les exime de responsabilidades sobre el seguimiento e investigación de los casos. Aunque también, señalan que el ICE seguirá comprometido con la transparencia y que la política revisada incluye procedimientos para la “notificación, revisión e informe oportunos de las muertes que ocurran bajo custodia del ICE”.

Es lo poco que se sabe, porque la Agencia de Seguridad Nacional (DHS) no ha difundido el texto completo de su política actualizada.

Al menos 18 detenidos han muerto desde el 1 de enero, cifra que apunta a que pronto se superará el total del año pasado, el más alto en dos décadas.

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Los detenidos mueren por suicidio a un ritmo sin precedentes, y los expertos señalan que muchas otras muertes por causas naturales probablemente se habrían podido prevenir con atención médica oportuna.

El doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California-San Francisco que publicó recientemente un análisis de más de 270 muertes bajo custodia del ICE, dijo que el cambio de política “ hará que las estadísticas de mortalidad parezcan más bajas sin ninguna mejora real en la atención”.

“El periodo inmediatamente posterior a la liberación es cuando se hacen evidentes las muertes atribuibles a una atención inadecuada durante el confinamiento”, explicó. “Diagnósticos omitidos, medicaciones interrumpidas, infecciones no tratadas y enfermedades crónicas descompensadas no siempre provocan la muerte de alguien mientras todavía está dentro del edificio”.

A inicios de abril, el ICE mantenía a más de 60.000 detenidos en su red nacional de centros de detención, frente a unos 40.000 al comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El ICE niega las acusaciones de que los detenidos sufran negligencia médica y sostiene que reciben servicios integrales de atención de salud.

Antes de anunciar el cambio de política, la secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, avanzó a Associated Press (AP) que en el mes de mayo no había muerto ningún detenido bajo su custodia. Sería el primer mes sin una muerte de un detenido desde noviembre.