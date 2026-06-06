Centros de detención de ICE Más enfrentamientos a las afueras del Delaney Hall de Newark; un fotógrafo resulta atropellado por un coche La madrugada del 6 de junio se registró una protesta fuera del centro de Detención de Delaney Hall; los protestantes se manifestaron a las afueras del estacionamiento del centro y al no permitir la entrada de un automóvil, se registró el atropellamiento del periodista Joseph Pacheco

Video Eliminan el toque de queda en entornos al Centro de Detención de ICE Delaney Hall

La madrugada del sábado 6 de junio se produjeron enfrentamientos a las afueras de Delaney Hall en Newark, donde los manifestantes intentaron bloquear la entrada y salida de vehículos al centro de detención de inmigrantes, y un fotoperiodista fue atropellado por un vehículo.

Los enfrentamientos tuvieron lugar dos semanas después de que los detenidos en el centro de detención de inmigrantes iniciaran una huelga de hambre y de trabajo, lo que congregó a multitudes de manifestantes que acudieron a mostrar su solidaridad.

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Fuera de las instalaciones, los manifestantes rodearon los coches, gritando a los conductores que deberían avergonzarse de trabajar allí, y algunos se pararon delante de los vehículos, según un fotógrafo de NorthJersey.com presente en el lugar y vídeos publicados en redes sociales. El personal de GEO Group utilizó gas pimienta contra los manifestantes.

En un momento dado, un vehículo aceleró y atropelló a un fotógrafo que documentaba las protestas. Joseph Pacheco escribió en internet que él fue la persona atropellada y que recibió atención médica en el hospital.

En otra entrada, algunos intentaron bloquear el acceso a las instalaciones con barriles, lo que provocó que agentes del ICE, equipados con material antidisturbios, arremetieran contra los manifestantes. A medida que aumentaba la tensión, se produjeron empujones y, según se alega, los agentes rociaron a la multitud con balas de pimienta.

GEO Group no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el incidente ni sobre las detenciones realizadas en el lugar de los hechos.

Horas antes, la policía de Newark informó del arresto de Zion Napier, de 28 años y residente de Seattle, y de los cargos por vandalismo. Se le acusa de romper las ventanas de varios automóviles.

El Departamento de Seguridad Nacional también escribió en X que un individuo fue arrestado por presuntamente golpear a un oficial de ICE, y agregó que la agresión a un oficial es un delito grave y será procesado "con todo el peso de la ley".

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Durante la noche, la policía de Newark, apostada en controles de carretera en la avenida Doremus, donde se encuentra el centro de detención, impidió que cualquier persona, incluidos los periodistas, introdujera bolsos o mascarillas respiratorias en la zona.

Un día antes, el alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció que el departamento de policía de la ciudad reduciría su presencia en las inmediaciones del centro de detención.

"No seguiremos gastando recursos y dinero de los contribuyentes, en un presupuesto ya ajustado, para proteger una instalación privada, especialmente cuando esto expone a nuestros agentes a riesgos innecesarios". "Tampoco les pediremos que participen en prácticas que contradigan nuestros valores de equidad, moderación y respeto por los derechos humanos", declaró Baraka en un comunicado.

“Instamos a todos los manifestantes a que mantengan la calma para que la atención siga centrada en las urgentes necesidades de salud y seguridad de los detenidos y en el cierre de Delaney Hall.”

Los detenidos en huelga de hambre exigen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que libere a los detenidos médicamente vulnerables, ancianos, mujeres embarazadas y jóvenes. También solicitan reunirse con la gobernadora Mikie Sherrill, que los jueces de inmigración revisen sus casos de manera exhaustiva, que los tribunales federales revisen sus peticiones de hábeas corpus y que el DHS deje de presionar a los detenidos para que firmen acuerdos de salida voluntaria o entreguen documentos de deportación.

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El senador Kim visita Delaney Hall

El senador Andy Kim, quien ha visitado Delaney Hall en numerosas ocasiones, regresó el sábado por la tarde. Según declaró, por primera vez, el ICE le negó la posibilidad de hablar con los detenidos durante su recorrido por las instalaciones.

Kim dijo que se reunió con varias familias de detenidos más temprano ese día. Algunas compartieron su preocupación por sus seres queridos recluidos en Delaney Hall, quienes padecen afecciones médicas graves en un centro que cuenta con un solo médico a tiempo completo, dijo.

“ Restringieron mi capacidad para hacer mi trabajo”, dijo Kim en un video que compartió hablando sobre su visita.

"Merecemos poder escuchar directamente a los detenidos. Están haciendo todo lo posible para impedir la supervisión del Congreso y la del pueblo estadounidense."