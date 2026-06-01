Oklahoma Familia de hispanos víctimas de un choque mortal con una patrulla en Oklahoma busca justicia y teme un posible encubrimiento El 5 de agosto de 2023, Juan Mejía, su esposa Daniela y su nieta Petronila regresaban a casa después de una larga jornada de trabajo en una planta procesadora de carne de Oklahoma cuando fueron embestidos por una patrulla de la policía estatal y murieron por el accidente el abuelo y su nieta en el siniestro. Durante dos años la familia no conoció los detalles de lo ocurrido; gracias a una investigación periodística ahora los conocen y exigen justicia ante un posible encubrimiento

Video Impactantes imágenes de vehículos chocando en una carretera de Oklahoma

Petronila Mejía-Ramos, de ocho años, no quería ir con su niñera esa noche. Quería quedarse con su abuelo, Juan Mejía-García.

Juan y su esposa, la abuela de Petronila, Daniela Manea, trabajaban en turnos opuestos en una de las dos fábricas procesadoras de carne que sustentan la economía de esta polvorienta comunidad de 12.000 habitantes, la única ciudad de Oklahoma con una población mayoritariamente hispana.

Era el 5 de agosto de 2023. Juan y Petronila, miembros de la comunidad de 1600 inmigrantes guatemaltecos de la ciudad, salieron de su casa en el sur de Guymon para visitar a unos familiares que vivían más cerca de donde Daniela terminaba su turno. Ya anochecía cuando la recogieron para llevarla de vuelta a casa.

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Tomaron un atajo: la carretera Mile 33, al este de Guymon, evitaba los semáforos del centro. Juan conocía bien la ruta: hacia el sur hasta la US 412 y luego hacia el oeste, de regreso a casa.

El atardecer brillaba en el horizonte, oculto tras una tormenta que se aproximaba. Aún había luz, pero Juan llevaba las luces del Corolla encendidas. El coche era prestado por el pastor de la familia; Juan conducía respetando el límite de velocidad.

Petronila iba en el asiento trasero. Daniela, agotada por su turno, se quedó dormida mientras unas gotas de lluvia repiqueteaban en el parabrisas.

En ese mismo instante, una camioneta Chevy Tahoe conducida por el agente de la ley Eldon “Len” Halliburton, miembro del Grupo de Trabajo Antidrogas del Distrito Uno, aceleró hacia el oeste por la US 412, acercándose a la intersección en Mile 33 Road.

El momento fue perfecto, tenía que serlo: dos cosas terribles ocurriendo de la manera más catastrófica

Primero, por razones desconocidas, Juan pasó la señal de alto en la esquina de Mile 33 Road y US 412, donde sabía que debía girar para ir a casa, según los registros de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma. En cambio, el Corolla entró a la intersección a una velocidad de entre 50 y 60 mph en una zona con límite de velocidad de 55 mph, según una declaración del fiscal de distrito del Distrito Uno, George “Buddy” Leach, quien controla el grupo de trabajo antidrogas del cual Halliburton era miembro.

En segundo lugar, la Tahoe conducida por Halliburton, que cinco segundos antes circulaba a 85 mph en una zona de 70 mph, según el archivo de recuperación de datos del accidente (una especie de "caja negra" de información), entró en la intersección y se estrelló contra el lateral del Corolla. La cámara del salpicadero del vehículo mostró claramente el coche de Juan en trayectoria de colisión. La Tahoe pareció desviarse ligeramente hacia el arcén y no derrapó ni viró bruscamente, reduciendo la velocidad solo levemente antes del impacto, según muestran los datos de la caja negra.

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El Corolla dio un trompo, volcó y acabó en una zanja al sur de la intersección. El Tahoe derrapó violentamente y se salió de la carretera 80 yardas más al oeste, en la US 412.

Juan y Daniela resultaron gravemente heridos, pero permanecieron dentro del Corolla. Petronila salió despedida violentamente por la ventana trasera y quedó a unos 12 metros del auto, sobre un terraplén cubierto de maleza.

Halliburton también resultó herido, aunque de menor gravedad.

Daniela no recordaba casi nada del momento del impacto —estaba dormida—, pero despertó y vio a Juan colgando de su cinturón de seguridad, inconsciente. Extendió la mano para sacudirle el hombro. No recordaba nada más.

Los siguientes 38 minutos de intervención policial y médica han permanecido prácticamente en el olvido. Los detalles de lo ocurrido posteriormente, reconstruidos a partir de documentos, entrevistas y registros policiales, dibujan un panorama inquietante de una investigación improvisada, incompetente o deliberadamente precipitada.

Una investigación realizada por periodistas de Oklahoma Watch y The Oklahoman, que se vio estancada por una larga batalla legal de meses por el acceso a la información pública y obstaculizada por la denegación sistemática de solicitudes de entrevistas con quienes podrían aclarar lo sucedido, ofrece la visión más clara hasta el momento del accidente y sus consecuencias, y plantea interrogantes preocupantes sobre la respuesta de las fuerzas del orden ante un trágico accidente que involucró a uno de sus agentes y a una familia inmigrante.

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En declaraciones a los medios de comunicación, Leach afirmó que la patrulla de carreteras tenía el control total de la investigación y añadió: "No hay indicios de conducta delictiva, intoxicación o comportamiento temerario por parte del Sr. Halliburton".

Sin embargo, los registros de la investigación entregados a los medios de comunicación por Leach y el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma muestran irregularidades en la forma en que se llevó a cabo la investigación.

El informe de la patrulla de carreteras sobre el accidente indicaba que no se habían tomado fotografías del lugar, si bien la recopilación de pruebas fotográficas es un protocolo estándar en las investigaciones de accidentes mortales en carretera. El personal del Departamento de Seguridad Pública declaró inicialmente que no existían grabaciones de las cámaras de los vehículos patrulla ni de las cámaras corporales de ninguno de los cuatro agentes de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma que respondieron al incidente, ni del Tahoe propiedad de la fiscalía.

La primera acción registrada tras la llegada de un agente al lugar del accidente —38 minutos después del impacto— fue solicitar una grúa para remolcar el Corolla. Ambos vehículos serían retirados en el plazo de una hora, y transcurriría media hora más antes de que el agente asignado a investigar los accidentes mortales fuera registrado como en camino al lugar. Un informe de colisión, exigido por ley, lleva un sello que indica "investigación completada".

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Juan y Daniela fueron trasladados a hospitales diferentes; Juan falleció 90 minutos después del accidente.

Halliburton recibió tratamiento y fue dado de alta esa misma noche. Mientras los agentes inspeccionaban el lugar del accidente esa noche, surgió una señal más de una investigación apresurada. No encontraron a la niña de 8 años tendida en el césped a tan solo 12 metros del Toyota.

Su cuerpo no sería descubierto hasta seis horas después.

Justicia en tierra de nadie

En febrero de 2025, después de que una investigación de Oklahoma Watch descubriera un esquema multimillonario de multas impuestas por el Grupo de Trabajo Antidrogas del Distrito Uno, el medio de comunicación recibió una avalancha de denuncias desde el Panhandle, una región que alguna vez fue conocida como Tierra de Nadie, donde decenas de residentes se presentaron para quejarse de abusos en la administración de justicia y una arraigada cultura de impunidad regida por dinastías familiares.

Una persona que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias describió un accidente con múltiples víctimas mortales en las afueras de Guymon, en el que falleció una niña de 8 años. Aunque el incidente ocurrió hace casi dos años, aún está fresco en la memoria de los lugareños, y, según la persona denunciante, no se ha investigado adecuadamente.

“Esto se encubrió muy rápido, y no entendí por qué”, dijo la persona en un correo electrónico.

Los registros públicos y los informes de los medios locales sobre el accidente mostraron inconsistencias. Los primeros informes del incidente mencionaban a Juan Mejía-García y Daniela Manea, pero no incluían el nombre de la niña fallecida ni la gravedad de las lesiones de Daniela. Halliburton fue mencionado en un informe, pero ninguno lo identificó como agente del orden.

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Los relatos oficiales del accidente, incluidos los informes de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma sobre la colisión y la investigación, con gran cantidad de información censurada, y un informe del incidente que presenta una lista abreviada y detallada de la actividad policial desde unos minutos después de la colisión hasta la mañana siguiente, plantearon tantas preguntas como respuestas.

Según las autoridades locales, la patrulla de carreteras fue la primera en llegar al lugar de los hechos y ejerció jurisdicción exclusiva durante todo el asunto.

Según el informe de investigación de la patrulla de carreteras, la colisión se produjo alrededor de las 20:39 horas, y el informe indica que el Corolla no cedió el paso en una señal de stop.

Once minutos después, los operadores de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP, por sus siglas en inglés) registraron el incidente, y 30 segundos más tarde, una avalancha de mensajes en el lapso de un segundo estableció la ubicación de la colisión y envió al agente Austin Lozano al lugar de los hechos.

Aún no está claro cómo se notificó a las autoridades del incidente, aunque los registros de la central de emergencias muestran que sabían que una unidad especial antidrogas estaba involucrada antes de llegar al lugar.

Tras la llegada del agente, transcurrieron otros 20 minutos de silencio en la central de comunicaciones antes de que Lozano solicitara una grúa para retirar el Corolla. Habían transcurrido treinta y ocho minutos desde que se registró el incidente.

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Pocos minutos después, el agente envió un informe inicial del incidente al Departamento de Seguridad Pública (DPS), indicando que Juan Mejía-García se encontraba en estado crítico y de camino al hospital. Los registros también indican que Halliburton tenía una posible fractura de brazo y fue trasladado al hospital local, mientras que Daniela Manea fue enviada a un hospital en Liberal, Kansas, a 40 minutos de distancia, debido a la gravedad de sus heridas.

Para cuando el agente Trent Cagle, de la Tropa Z, la unidad de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma encargada de investigar accidentes mortales, llegó al lugar de los hechos, ambos coches ya habían sido remolcados.

No fue hasta pasada la medianoche, cuando un policía estatal llamó a la puerta del hijo de la pareja, Pedro Ramos-Mejía, para notificarle la muerte de su padre, que las autoridades se enteraron de que otra persona había estado en el auto: Petronila. Pasarían otras dos horas antes de que encontraran su cuerpo.

Pedro Ramos-Mejía muestra fotos de Petronila Mejía-Ramos en su casa en Guymon, Oklahoma, el domingo 12 de abril de 2026. La noche del 5 de agosto de 2023 a las 8:39 p. m., los vehículos del agente del grupo especial antidrogas del fiscal de distrito, Eldon Len Halliburton, y Juan Mejía-García chocaron en la carretera 412, milla 33 en Guymon, resultando en la muerte de Juan Mejía-García (49) y Petronila Mejía-Ramos (8). Daniela Manea, quien se encontraba en el auto con Juan y Petronila al momento del incidente, resultó gravemente herida. Imagen NATHAN J. FISH

Pariente más cercano

La noche del accidente, Pedro regresó a casa de su trabajo en McDonald's alrededor de las 10 de la noche y esperaba que sus padres ya estuvieran en casa. No le dio importancia, pensando que habían parado a cenar, pero pronto empezó a recibir una avalancha de llamadas de números desconocidos.

Llamó a su hermano mayor, Francisco, que trabajaba en la misma planta empacadora de carne que sus padres. Francisco le dijo que habían salido del trabajo alrededor de las 8 de la noche y supuso que ya estaban en casa.

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“No los he visto; aún no han llegado”, recuerda Pedro haberle dicho a su hermano.

Hacia la medianoche, la preocupación de los hermanos alcanzó su punto álgido después de que Pedro llamara repetidamente a sus padres y, para su sorpresa, un hombre que hablaba inglés contestara el teléfono de su madre, lo que indicaba que la policía había estado intentando ponerse en contacto con ellos.

Francisco llegó a la casa familiar y, alrededor de la una de la madrugada, un policía estatal llamó a la puerta. Pedro recuerda que el policía le describió el accidente y que Daniela había sido llevada a un hospital en Liberal, y que su padre había fallecido en el hospital local de Guymon a causa de sus heridas; su cuerpo estaba siendo enviado al médico forense en Oklahoma City.

“Cuando la policía me habló de mi padre y mi madre, no me dijeron nada de Petronila”, dijo Pedro. En medio del caos, se había olvidado de su sobrina, pensando que estaba a salvo con su niñera.

Pedro partió hacia Liberal para reunirse con su madre, quien poco después fue trasladada a un hospital en Wichita, Kansas, debido a la gravedad de sus heridas y al traumatismo craneoencefálico.

Francisco y su esposa consultaron con la niñera: Petronila no estaba allí. La familia se apresuró a llamar de nuevo a la policía; la niña seguía desaparecida.

Pedro recordó que en ese momento la policía dijo que no habían encontrado el cuerpo de una niña. Los registros policiales muestran que los agentes regresaron al lugar a las 2:13 de la madrugada tras la llamada de la familia.

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Su cuerpo fue hallado a las 2:23 de la madrugada cerca del lugar que los investigadores y los servicios de emergencia habían despejado horas antes, y pocos minutos después fue identificada como la nieta de 8 años. Transcurrieron otros 26 minutos antes de que se notificara al médico forense.

Un camión semirremolque circula por la autopista 412 en el kilómetro 33 en Guymon, Oklahoma, el lunes 13 de abril de 2026. La noche del 5 de agosto de 2023 a las 8:39 p. m., los vehículos del agente del grupo especial antidrogas de la fiscalía, Eldon Len Halliburton, y Juan Mejia-Garcia colisionaron en la autopista 412, kilómetro 33 en Guymon, resultando en la muerte de Juan Mejia-Garcia (49) y Petronila Mejia-Ramos (8). Daniela Manea, quien se encontraba en el auto con Juan y Petronila al momento del incidente, resultó gravemente herida. Imagen NATHAN J. FISH



Ninguno de los registros revisados por Oklahoma Watch o The Oklahoman indica si Petronila murió en el acto, o si podría haber sobrevivido si la hubieran encontrado de inmediato.

El informe del médico forense citó como causa probable de muerte una luxación de la columna cervical. No se especificó la hora del fallecimiento.

En las semanas siguientes, Pedro intentó obtener más información sobre el incidente. Había oído rumores en la comunidad de que un agente de la ley conducía el otro coche, pero ningún funcionario había informado a la familia sobre la identidad del otro conductor.

Solicitó documentos a los agentes que le habían informado de las muertes y afirmó que los investigadores le indicaron que se pusiera en contacto con las autoridades de Oklahoma City. Dijo que no tuvo éxito y que no insistió más, ya que tenía asuntos financieros y arreglos funerarios que resolver.

La familia afirmó que nunca fueron notificados ni recibieron confirmación de que el conductor fuera un agente de la policía local hasta que los periodistas llamaron a su puerta dos años después.

El automóvil en el que viajaban Juan Mejía-García, su esposa y su nieta, Petronila Mejía-Ramos, de 8 años, quedó destrozado el 8 de agosto de 2023 en el depósito de Panhandle Towing en Guymon, Oklahoma. Días antes, el 5 de agosto de 2023, un vehículo policial chocó contra el automóvil de la familia y dos personas murieron. Imagen Cortesía de Pedro Ramos-Mejia

Una discrepancia entre las autoridades locales y estatales



En un intento por subsanar las deficiencias, Oklahoma Watch y The Oklahoman se pusieron en contacto con todas las agencias que fueron mencionadas en el informe inicial del incidente.

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El Departamento de Seguridad Pública, organismo al que pertenece la patrulla de carreteras, negó en primer lugar la existencia de grabaciones de cámaras de salpicadero o cámaras corporales relacionadas con el incidente.

El informe del incidente de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP, por sus siglas en inglés), que detalla el momento en que las fuerzas del orden se enteraron de que el cuerpo de una niña pequeña podría haber sido abandonado, indicaba que se había contactado con el jefe Grant Wadley, del Departamento de Bomberos de Guymon, que presta servicio de ambulancia en una zona de 1.700 millas cuadradas del Panhandle.

En junio de 2025, los periodistas contactaron a Wadley. Este se negó a brindar detalles sobre lo que vio en el lugar del accidente durante la llegada inicial de la ambulancia, amparándose en las leyes de privacidad médica conocidas como HIPAA. Sin embargo, Wadley confirmó que una búsqueda rutinaria en el área inmediata alrededor del Corolla no había logrado encontrar a una tercera víctima del accidente, que yacía a tan solo 12 metros de distancia.

Casi seis horas después del accidente inicial y de que las fuerzas del orden se hubieran retirado del lugar, se recibió una llamada informando de otra víctima que podría seguir con vida, dijo Wadley.

“Se informó que se había encontrado a una persona, posiblemente herida”, dijo Wadley. “Por supuesto, actuamos de la misma manera y acudimos al lugar, y fue entonces cuando encontraron a la niña”.

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Al día siguiente de que Wadley hablara con los periodistas, el fiscal de distrito Leach, que presta sus servicios en cuatro condados de la región de Panhandle y que en el momento del accidente trabajaba para Halliburton, se puso en contacto con Oklahoma Watch sin que se lo pidieran para hacer una declaración sobre la colisión. En ella, Leach ofreció sus condolencias a la familia y proporcionó algunos detalles adicionales sobre la información que, según él, había recibido. Leach también facilitó las imágenes de la cámara del tablero de la Tahoe que el Departamento de Seguridad Pública (DPS) había declarado a los periodistas que no existían.

Leach dijo que el Departamento de Seguridad Pública (DPS) le había facilitado el vídeo para que pudiera ser entregado a los medios de comunicación.

El vídeo de 18 segundos no tiene sonido y se corta un instante antes de la colisión. En su declaración, Leach afirmó que la grabación se interrumpió debido al impacto.

En el video se puede ver al Corolla acercándose a la intersección sin disminuir la velocidad. El Tahoe también avanza por la autopista a alta velocidad durante seis segundos, desviándose ligeramente hacia el arcén, mientras que el Corolla se encuentra en su línea de visión directa.

En dos declaraciones separadas a Oklahoma Watch y The Oklahoman, Leach afirmó que su oficina no participó en la investigación y que la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP, por sus siglas en inglés) recopiló todas las pruebas y realizó todas las entrevistas.

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Daniela, la única sobreviviente del accidente del Corolla, afirmó que la policía nunca la entrevistó. Otros familiares también declararon que las autoridades nunca se comunicaron con ellos para realizarles más preguntas.

Daniela Manea posa para una foto frente a su casa en Guymon, Oklahoma, el domingo 12 de abril de 2026. La noche del 5 de agosto de 2023 a las 8:39 p. m., los vehículos del agente del grupo especial antidrogas de la fiscalía, Eldon Len Halliburton, y Juan Mejia-Garcia chocaron en la autopista 412, milla 33 en Guymon, lo que resultó en la muerte de Juan Mejia-Garcia, de 49 años, y Petronila Mejia-Ramos, de 8 años. Daniela Manea, quien se encontraba en el auto con Juan y Petronila en el momento del incidente, resultó gravemente herida. Imagen NATHAN J. FISH



Surgieron preguntas más inquietantes que se resistían a una explicación. Si la causa del accidente era obvia, como sugerían el informe del incidente y la declaración de Leach, ¿por qué se despejó el lugar del accidente antes de que llegara un investigador especializado en accidentes mortales? ¿Por qué el Departamento de Seguridad Pública (DPS) y el fiscal Leach parecían contradecirse entre sí respecto a las solicitudes de registros? ¿Qué estaba haciendo Halliburton en el momento del accidente que le impidió frenar, y por qué la declaración de Leach indicaba la velocidad del Corolla pero omitía la del Tahoe?

En agosto de 2025, Oklahoma Watch presentó una demanda para obtener acceso a la caja negra de la Tahoe y verificar su velocidad. Los reporteros también regresaron a Guymon para conocer más sobre la familia que Petronila y su abuelo dejaron atrás.

Los roles familiares están en constante cambio

En el momento de la muerte de su padre, Pedro estaba a punto de comenzar su último año de preparatoria y estaba emocionado por graduarse. El accidente lo cambió todo.

Inmediatamente después del suceso, la familia se apresuró a conseguir dinero para los trámites necesarios para repatriar los dos cuerpos a Guatemala y enterrarlos en el pueblo natal de Juan. Recurrieron a la financiación colectiva, reuniendo apoyo y donaciones de su iglesia local mientras sobrellevaban las semanas de duelo.

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Daniela dejó de trabajar por completo mientras se recuperaba de sus lesiones traumáticas y de la pérdida de su esposo y su nieta.

“Estaba en muy, muy mal estado”, dijo Pedro, recordando que su madre tenía moretones por todas partes y no podía moverse.

Tres años después, describió a su madre como "físicamente diferente". Daniela dijo que hasta el día de hoy tiene que levantarse de la cama lentamente y que con frecuencia sufre vértigo y migrañas intensas.

Mientras Daniela se tomaba un año libre para recuperarse, Pedro tuvo que asumir el rol de sostén de la familia y cuidador. Continuó estudiando y trabajando en McDonald's, y más tarde empezó a trabajar en una planta procesadora de carne, donde aún trabaja hoy en día.

Dijo que tuvo que madurar rápidamente. "Simplemente me dije a mí mismo que tenía que ser fuerte y lo único que hice fue cuidar de Daniela", dijo.

Pedro también tuvo que aprender los entresijos de las facturas médicas, el seguro del coche y las finanzas del hogar. Su hermano le ayudó a organizar los documentos y le brindó apoyo para que pudieran salir adelante. Vivieron con Francisco durante aproximadamente un mes antes de mudarse a una nueva casa.

Pedro contó que su madre no podía regresar a su antigua casa. «Decía que tenía muchísimos recuerdos de mi padre y de mi sobrinita», relató. «Y que si volvía allí, no podría soportarlo».

Juan tenía seguro, pero el Corolla estaba registrado a nombre de un amigo de la familia y pastor de la comunidad. La familia afirmó que el seguro del pastor les pagó a ambos 50.000 dólares cada uno. Al final, Pedro dijo que su familia recibió aproximadamente 17.000 dólares, y el resto se destinó a pagar las facturas médicas de Daniela.

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En julio de 2025, Halliburton presentó una demanda contra la familia por lesiones y daños por un monto superior a $75,000. Posteriormente, retiró la demanda. Su abogado no respondió a las preguntas sobre los motivos del retiro de la demanda.

'Investigación incompleta'

Después de que Leach indicara que el Departamento de Seguridad Pública (DPS) tenía en su poder todos los documentos del caso, los periodistas volvieron a contactar con la agencia a pesar de las negaciones previas y presentaron una demanda para obtener los datos de la caja negra del Tahoe, es decir, la información registrada por el vehículo que indica la velocidad a la que circulaba y si Halliburton hizo algún esfuerzo por frenarlo.

La agencia rechazó la solicitud, pero proporcionó otros documentos, entre ellos un informe de investigación con gran cantidad de información censurada y un informe de colisión de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, también censurado, con una gran marca de agua rosa que decía "Investigación incompleta" en cada página.

La ley estatal de Oklahoma establece un plazo obligatorio de 30 días para presentar un informe sobre cualquier colisión que cause lesiones o daños por un valor de 500 dólares o más; este plazo se reduce a 20 días en caso de accidentes con víctimas mortales. Las infracciones reiteradas de esta ley pueden conllevar penas de cárcel.

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) indicó que el informe de tráfico, calificado como incompleto, era el único informe de colisión que tenían sobre el accidente de Guymon.

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Los documentos proporcionados por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) sugieren unánimemente que Juan Mejía-García fue el único responsable de la colisión por no respetar la señal de alto. Ninguno de los documentos de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP) indica la velocidad de la Tahoe, a pesar de tener en su poder los datos de la caja negra, y tampoco se menciona que se haya entrevistado a ninguna de las partes involucradas.

Un breve resumen narrativo adjunto al informe indica que consta de 10 páginas, pero las nueve restantes fueron censuradas, según consta en el informe.

La asesora jurídica adjunta del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Christa Alderman, aclaró que, por ley, los datos de la caja negra entran en una categoría de información que puede hacerse pública, pero que no es obligatoria.

“La postura firme del Departamento de Seguridad Pública es que solo divulgamos lo que estamos específicamente obligados a divulgar”, dijo Alderman en una respuesta por correo electrónico a la solicitud de los periodistas. “Podríamos divulgar más información si quisiéramos, pero no lo hacemos”.

Los periodistas escribieron al Fiscal General Adjunto y Asesor de Acceso Público, Anthony Sykes, para solicitar que se hiciera una excepción a la postura del Departamento de Seguridad Pública (DPS) en el caso de la muerte de una niña de 8 años. La oficina de Sykes estableció el año pasado un formulario de quejas en línea para la solicitud de acceso a la información pública, con el fin de garantizar la transparencia en el gobierno.

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La carta dirigida a Sykes quedó sin respuesta.

Pedro Ramos-Mejía muestra fotos de su familia en su casa en Guymon, Oklahoma, el domingo 12 de abril de 2026. La noche del 5 de agosto de 2023 a las 8:39 p. m., los vehículos del agente del grupo especial antidrogas de la fiscalía, Eldon Len Halliburton, y Juan Mejía-García chocaron en la carretera 412, milla 33 en Guymon, resultando en la muerte de Juan Mejía-García (49) y Petronila Mejía-Ramos (8). Daniela Manea, quien se encontraba en el auto con Juan y Petronila al momento del incidente, resultó gravemente herida. Imagen NATHAN J. FISH

En abril de 2026, tras numerosos retrasos legales y extensas negociaciones, los periodistas acordaron retirar su demanda contra el estado de Oklahoma a cambio del archivo CDR que mostraría la velocidad del Tahoe.

Un experto en accidentes que examinó los datos de la caja negra confirmó que cinco segundos antes del impacto, la Tahoe circulaba a 85 mph, 15 mph por encima del límite de velocidad permitido.

El abogado especializado en lesiones personales James Biscone, del bufete Johnson & Biscone de Oklahoma City, explicó dos conceptos legales que podrían complicar la reiterada sugerencia de los informes oficiales de que Juan fue totalmente responsable del accidente.

En primer lugar, Biscone afirmó que un principio conocido como negligencia comparativa divide la culpa entre las partes involucradas en un accidente.

“Imaginen un accidente donde un conductor se saltó un semáforo en rojo, pero el otro estaba enviando mensajes de texto”, dijo Biscone. “Un jurado podría determinar que ambos conductores contribuyeron a la colisión”.

En segundo lugar, un principio menos invocado, conocido como la doctrina de la última oportunidad clara, aborda la obligación de los conductores de tomar medidas razonables para evitar daños, dijo Biscone.

“Si tuviste tiempo y distancia suficientes para frenar o cambiar de carril, pero no hiciste absolutamente nada, un jurado podría considerar si tuviste la última oportunidad clara para evitar el accidente”, dijo Biscone.

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El informe de colisión elaborado por el agente Lozano enumera entre los factores contribuyentes: "Desconocido/Sin acto indebido – Sin acción indebida por parte del conductor", refiriéndose a Halliburton.

Leach afirmó no tener conocimiento de ninguna evidencia de que Halliburton estuviera distraído al acercarse a la intersección.

Los registros médicos indican que el cuerpo de Juan Mejía-García fue sometido a pruebas de detección de drogas y alcohol tras su fallecimiento; no se encontraron rastros. Según los registros del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Halliburton nunca fue sometido a dichas pruebas.

En abril, los periodistas recibieron una segunda declaración del fiscal de distrito Leach que decía: "La Patrulla de Carreteras de Ohio determinó que la Tahoe viajaba a aproximadamente 70 mph en el momento de la colisión".

Ningún documento examinado por los periodistas estimaba la velocidad del Tahoe en 70 mph. Cuando se le presentaron a los periodistas las pruebas del archivo de la caja negra, Leach hizo referencia a una conversación directa con Cagle, de la Tropa Z.

“El agente Cagle me dijo la velocidad aproximada en el momento del contacto”, escribió Leach en un correo electrónico. “Quizás se refería a 77 millas por hora”.

En otra discrepancia, Leach declaró que las bolsas de aire del Toyota no se desplegaron. "El vehículo no tenía bolsas de aire en funcionamiento en ese momento", afirmó. Sin embargo, las fotografías del vehículo tomadas por la familia después de que fuera remolcado muestran bolsas de aire desplegadas.

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Al ser preguntado sobre la inconsistencia, Leach dijo que el agente Cagle le comentó que creía que las bolsas de aire no se desplegaron porque el módulo de control de las bolsas de aire extraído del Toyota no contenía datos.

Leach declaró que Halliburton fue contratado por primera vez en su oficina en septiembre de 2016 y se marchó en febrero de 2021. Fue recontratado en noviembre de 2022 y trabajó allí hasta su accidente en agosto de 2023. Leach indicó que Halliburton se sometió a una cirugía de espalda antes de reincorporarse a sus funciones habituales en abril de 2024. Se jubiló en julio de 2025.

Anteriormente, había trabajado en el Departamento de Policía de Goodwell, el Departamento de Policía de Guymon y la Oficina del Sheriff del Condado de Texas.

Los registros públicos revelaron que, a pesar de su condición de agente del orden, Halliburton había recibido numerosas multas de tráfico: dos por exceso de velocidad, dos por no llevar puesto el cinturón de seguridad, dos por no llevar el comprobante de seguro y una por conducir ilegalmente dentro de una zona señalizada de gestión de vida silvestre.

Los periodistas dejaron mensajes en la casa de Halliburton en Guymon e intentaron contactarlo varias veces por correo electrónico y teléfono. No respondió.

Los reporteros también intentaron contactar a Lozano, Cagle y otros dos agentes enviados al lugar del accidente y que figuran como participantes en la investigación.

En respuesta a las preguntas dirigidas a los agentes sobre los primeros 20 minutos de la intervención, sobre por qué no se tomaron fotografías y sobre si Petronila estaba viva cuando la encontraron, el oficial de Asuntos Públicos de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, Mark Southall, dijo: "El Departamento de Seguridad Pública no responderá a estas preguntas y no tiene más declaraciones al respecto".

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Halliburton trabaja actualmente para el Departamento de Policía de Goodwell y como profesor en la escuela secundaria Guymon, donde imparte clases de educación vial.

Tres años después

Petronila cursaba la primaria en el momento del accidente, y los mensajes de condolencia publicados en línea por maestros y miembros de la comunidad la describieron como una luz brillante que se fue demasiado pronto. "Petronila era una niña encantadora", escribió su maestra de primer grado. "Siempre tenía una sonrisa en el rostro y estaba lista para darte el abrazo más grande".

Era una niña muy bien portada y feliz, dijo Daniela, emocionándose tres años después al describir la risa contagiosa de su nieta.

Pedro describió a su sobrina como una persona que hablaba con cualquiera en el mundo: "Nunca fue tímida", dijo en español.

Contuvo las lágrimas al describir a su padre, diciendo que echaba de menos sus consejos y que desearía poder hablarle de la vida hoy en día.

Daniela Manea posa para una foto con su hijo Pedro Ramos-Mejia frente a su casa en Guymon, Oklahoma, el domingo 12 de abril de 2026. La noche del 5 de agosto de 2023 a las 8:39 p. m., los vehículos del agente del grupo especial antidrogas de la fiscalía, Eldon Len Halliburton, y Juan Mejia-Garcia chocaron en la carretera 412, milla 33 en Guymon, resultando en la muerte de Juan Mejia-Garcia (49) y Petronila Mejia-Ramos (8). Daniela Manea, quien se encontraba en el auto con Juan y Petronila al momento del incidente, resultó gravemente herida. Imagen NATHAN J. FISH



Pedro describió a Juan como un buen padre, respetado en la comunidad, muy serio y responsable, pero también lleno de humor y sabiduría. "Cuando sucedió, fue muy duro perderlo porque siempre estaba ahí".

Dijo que no pasa un día sin que piense en él y describió a su padre como alguien a quien le encantaba jugar y contar chistes para ver sonreír a la gente. "Le encantaba reír", afirmó.