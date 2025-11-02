Juez le aclara a Trump que debe entregar esta semana los 'cupones de alimentos' SNAP de noviembre

Un juez dio al gobierno de Donald Trump dos opciones para desembolsar esta semana los fondos de noviembre del programa de los 'cupones de alimentos' SNAP, demorados en medio del cierre del gobierno federal que está a apenas días de convertirse en el más largo en la historia de Estados Unidos.

La primera opción que dio el juez John McConnell de la corte de distrito de Rhode Island es pagar la ayuda del mes por completo usando una reserva para contingencia que tiene este programa y fondos que puedan ser movidos de otras partidas del Departamento de Agricultura (USDA), que administra el programa que brinda ayuda a unos 40 millones de personas.

La segunda alternativa es hacer pagos parciales el miércoles a los beneficiarios tomando solo el dinero de la reserva de emergencia del llamado Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

"El gobierno debe realizar los pagos completos de los beneficios de SNAP para el lunes, 3 de noviembre de 2025. Si decide hacer uso de su discreción y no utilizar fondos adicionales a los fondos de contingencia para hacer los pagos completos, debe realizar pagos parciales por la cantidad total de los fondos de contingencia, y debe hacerlo para el miércoles, 5 de noviembre de 2027", se lee en la orden del juez.

McConnell también explicó en su orden que el USDA tiene cerca de $6,000 millones en su reserva para contingencias, pues el Congreso aprobó en dos proyectos distintos de 2024 y 2025 que se pusiera en ellas $3,000 millones para utilizarse cuando fuese necesario para mantener las operaciones del programa.

Ese dinero de la reserva de contingencia no da para pagar los beneficios completos del programa SNAP de noviembre, que ascienden a unos $8,000 millones. Por eso el juez dio la opción de usar fondos de otras partidas del USDA como permite la ley.

La respuesta del juez se da porque el propio presidente dijo el viernes que su gobierno pediría una aclaración sobre cómo desembolsar los beneficios de SNAP luego de que se le ordenara pagar las ayudas de noviembre. Su administración había puesto en duda que pudiese hacerlo en dos instancias judiciales diferentes: con este juez de Rhode Island y con una jueza de Boston.

"No hay duda de que se deben usar fondos de contingencia" para el programa SNAP

"Por la falta de financiamiento para el año fiscal 2026 (es decir, por el cierre del gobierno) se requiere ahora el uso de esos fondos de contingencia porque se necesitan fondos disponibles para mantener las operaciones del programa, es decir, para pagarle a los ciudadanos sus beneficios de SNAP", dijo el juez.

"No hay duda de que se deben usar los fondos de contingencia aprobados por el Congreso debido al cierre del gobierno. De hecho, durante su primer mandato, el presidente emitió guías indicando que esos fondos de contingencia están disponibles si hay una interrupción en los fondos de SNAP debido a un cierre del gobierno", agregó.

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos.

Las ayudas de otras piezas cruciales, el Seguro Social y Medicaid, han seguido fluyendo en medio del cierre parcial del gobierno. Pero, por la forma en la que es financiado, el programa SNAP es vulnerable a este tipo de interrupciones.

En el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, el costo del programa SNAP se empinó por encima de $100,000 millones, incluyendo la mitad de los costos administrativos que se pagan con el dinero de los contribuyentes. El programa SNAP brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

