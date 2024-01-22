Una mujer roba $2,500 en productos Stanley en medio de alta demanda de esas botellas de agua

Video "Podría ser mortal": joven acaba en el hospital tras beber demasiada agua por un reto de TikTok

Hay quien ha acampado fuera de las tiendas para conseguir los populares ‘Stanley Quenchers’, otros han recurrido a comprarlos a sobreprecio con revendedores, pero una mujer en California fue un poco más allá en esta locura y robó casi $2,500 dólares en productos Stanley de una tienda minorista, informó este domingo el departamento de policía de City of Roseville.

De acuerdo con las autoridades, el 17 de enero los oficiales de policía de Roseville respondieron a un llamado en una tienda en donde una mujer acababa de llevarse un carrito de compras lleno de botellas de agua Stanley sin pagarlas.

“La sospechosa se negó a detenerse cuando el personal se lo pidió y llenó su coche con la mercancía robada”, dijo la policía en una publicación en Facebook.

Minutos más tarde un agente vio el vehículo sospechoso cuando entraba en la autopista 65 desde Galleria Blvd, por lo que pidió al vehículo que se detuviera. Dentro del vehículo la policía encontró “65 productos Stanley valorados en casi $2500”.

La policía detuvo a una mujer que robó 65 botellas de agua Stanley valuadas en $2,500 dólares. Imagen Departamento de policía de City of Roseville de California

Así la policía detuvo a una mujer de Sacramento de 23 años, de la cual no fue difundido el nombre. De acuerdo con las autoridades la mujer será acusada de “robo con fuerza”.



En Facebook la policía compartió las imágenes del botín que la mujer sustrajo de la tienda. Entre las botellas robadas se entraban varios modelos populares que la gente ha buscado coleccionar en el furor de esta nueva moda.

“Aunque los Stanley Quenchers están de moda, te recomendamos encarecidamente que no recurras a la delincuencia para cumplir con tus hábitos de hidratación”, recomendó la policía.

¿Por qué son tan populares las botellas de agua?

Los contenedores de agua Stanley tienen más de 100 años en el mercado, pero en los dos últimos años se han convertido en un objeto popular entre varias generaciones, desde amas de casa hasta niños y adolescentes que pidieron como regalo de navidad una botella de agua cuyo precio ronda entre los $20 hasta $70 dólares en su sitio web.

“Fueron popularizadas por primera vez por los TikTokers ecológicos y preocupados por la salud, a menudo adolescentes, que frecuentan la comunidad #watertok de la plataforma”, escribió el New York Times en 2022.

El hashtag #StanleyCup cuenta ya con 7,200 millones de visitas en todo el mundo, de acuerdo con cifras de la BBC. Uno de los videos que más popularizó estas tazas reusables fue uno de la usuaria de TikTok @danimarielettering quien filmó el interior de su coche que se había incendiado.



Dentro de su auto estaba su botella Stanley intacta junto al asiento del conductor. La mujer agitó la botella y aseguró que aún tenía hielo en su interior.

Esta moda de botellas reusables es benéfica hasta cierto punto ya que la sociedad se vuelve más sensible al plástico de un solo uso, sin embargo, al pasar el furor por esta botella quedarán millones de estos contenedores “indestructibles” en los basureros.

De momento la más beneficiada con esta moda es la compañía Stanley, cuyas ventas pasaron de 73 millones de dólares en 2019 a 750 millones de dólares en 2023, de acuerdo con cifras de NBC News.

