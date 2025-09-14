Se acelera la inflación y se enfría el empleo: qué se espera de la Fed ante este escenario complicado

La Reserva Federal (Fed) se reunirá esta semana en medio de un contexto complicado: una inflación que se sigue acelerando en medio de los aranceles de Donald Trump y un sector laboral que se enfría y tiene cifras más débiles a las reportadas inicialmente.

Dado que la creación de empleos se ha deteriorado de forma brusca en los últimos meses, el consenso de los analistas es que la Fed recortará su tasa clave de interés el 17 de septiembre. La mayoría cree que la rebaja será de un cuarto de punto porcentual y, unos pocos, apuntan a una baja más profunda de medio punto, de acuerdo con la herramienta FedWatch.

PUBLICIDAD

La tasa de interés de referencia del banco central se ubica actualmente en un rango de entre 4.25% y 4.5%. Lleva ahí todo este año a pesar de la fuerte presión de Trump para que la baje. Esto principalmente porque la Fed ha dicho que mira con cautela el impacto de los aranceles, impuestos que suelen ser trasladados parcialmente a los consumidores.

La cifra más reciente de la inflación se supo el jueves. El índice de precios al consumidor se aceleró a su mayor ritmo en siete meses: 0.4% en agosto frente a julio. Ese avance fue impulsado principalmente por un alza en los alquileres y los precios de los alimentos y la gasolina.

Tras el reporte, algunos analistas señalaron que probablemente se trate del alza gradual que habían anticipado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también había previsto que las alzas de los precios a causa de los aranceles comenzaran a reflejarse entrado el segundo semestre.

"Los efectos de los aranceles en los precios a los consumidores son ahora claramente visibles", dijo Powell en un discurso seguido muy de cerca a fines de agosto en Wyoming. "Esperamos que esos efectos se acumulen en los próximos meses y que haya una incertidumbre alta en torno al momento y magnitud (en que se den)", agregó.

Powell dijo que, con un escenario como ese, estarán entonces súper atentos a si ese repunte de los precios es de corto plazo o más sostenido en el tiempo.

"Una situación desafiante" para la Reserva Federal

Por mandato del Congreso, la Fed tiene que velar principalmente dos cosas: que la inflación permezca controlada y que el empleo crezca lo más que se pueda sin llegar a alimentar una escalada de los precios.

PUBLICIDAD

La situación se complica cuando saltan señales de alerta en ambos factores al mismo tiempo, lo que está sucediendo en este momento. "En el corto plazo, los riesgos inflacionarios apuntan al alza y los riesgos sobre el empleo a la baja, es una situación desafiante", reconoció Powell en su reciente discurso.

"Cuando nuestras metas están en una tensión como esta, nuestros procesos nos piden equilibrar los dos aspectos de nuestro doble mandato (...) Como la política monetaria está en territorio restrictivo, el panorama económico y los cambios en los riesgos podrían dar pie a un ajuste en nuestra política monetaria", agregó Powell en una señal de apertura a un próximo recorte de la tasa de interés.

El sector laboral está ahora más en la mira que hace apenas unas semanas en medio de revisiones significativas a las robustas cifras que se habían reportado y de nuevos datos débiles.

Tan reciente como esta semana se supo que la economía de Estados Unidos posiblemente creó unos 900,000 puestos de trabajo menos que lo que se había estimado entre marzo de 2024 y el pasado marzo. Esa noticia se sumó a una revisión previa que enfureció a Trump y llevó al despido brusco de la exencargada de la oficina de estadísticas laborales. Y hace unos días también se conoció que la creación de empleos prácticamente se estancó en agosto y que en junio se perdieron puestos por primera vez en cuatro años y medio.

La tasa de desempleo no ha subido significativamente. Pero analistas y el propio Powell consideran que algo tiene que ver la política de detenciones y deportaciones del gobierno de Trump.

"El crecimiento de la fuerza laboral se ha desacelerado considerablemente este año con el fuerte declive en la inmigración, y la tasa de participación en la fuerza laboral ha bajado en los últimos meses", dijo Powell.

PUBLICIDAD

"En general, el mercado laboral parece estar en equilibrio, pero se trata de un equilibrio curioso que resulta de un mercado que se está desacelerando tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda por trabajadores. Esa situación inusual sugiere que se están agudizando los riesgos de un declive en el empleo. Y, si esos riesgos se materializan, podrían hacerlo rápidamente ya sea con despidos muy elevados y un creciente desempleo", explicó.

Como telón de fondo: el caso judicial por el intento de despido de la gobernadora Lisa Cook

Más allá de las cifras económicas, la Fed se reunirá esta vez con una situación inédita como telón de fondo: la pelea judicial por el intento de Trump de echar a Lisa Cook de la junta de gobernadores del banco central.

El presidente le envió a fines de agosto una carta de despido sustentando su decisión en las alegaciones de un funcionario aliado suyo de que Cook incurrió en un supuesto fraude hipotecario al decir en procesos bancarios por separado que dos propiedades eran su 'residencia principal'.

Hasta este domingo, las dos partes defendían sus posturas en documentos ante una corte de apelaciones. El gobierno pidió revertir la decisión que hace unos días mantuvo por el momento a Cook en su cargo y exigió que eso se haga a más tardar este lunes para que la economista no pueda participar de la reunión de esta semana.

Es un caso que marcaría un precedente pues nunca antes un presidente ha tratado de sacar antes de tiempo a un gobernador del banco central.

PUBLICIDAD

Se trata también de una pelea que podría llegar hasta la Corte Suprema y marcar un antes y un después en el manto hasta ahora sagrado de independencia que históricamente se ha puesto sobre el banco central más importante del mundo.

Entre los argumentos principales que presentaron las partes en sus documentos judiciales están si una corte tiene potestad para revisar la decisión de Trump; si a Cook se le debió notificar con más tiempo y dar oportunidad de defenderse de las alegaciones del gobierno; y si lo que alega el gobierno constituye una "causa" para sacarla del cargo a pesar de que los hechos habrían ocurrido antes de que ella fuese nombrada en la junta de gobernadores del banco central.

"Esta remoción no es 'por causa'. Primero, las acusaciones en contra de la gobernadora Cook conciernen a lo privado, a conducta fuera de su cargo que era conocida o que podía ser conocida por las Ramas Ejecutiva y Legislativa al considerar la nominación y confirmación de la gobernadora Cook", se lee en el documento presentado por la defensa de la funcionaria.

"Segundo, la gobernadora Cook nunca ha sido hallada culpable o siquiera ha sido imputada formalmente por mala conducta. Tercero, las acusaciones sin sustento en contra de la gobernadora Cook son vagas e incompletas. (...) Cuarto, el presidente buscó remover a la gobernadora Cook únicamente tras haber expresado desacuerdo con las opiniones de política" de la funcionaria, agregó.

Nuevos reportes de medios mostraron el fin de semana que una de las propiedades cuestionadas fue descrita en el proceso hipotecario como una 'propiedad vacacional', lo que contradice las alegaciones de Trump de que la había catalogado como una 'residencia principal'.

PUBLICIDAD

El gobierno, por su parte, insistió nuevamente en su documento a la corte que el presidente tiene "discreción" para sacarla del cargo y que lo que decida no puede ser revisado por tribunales.

Para el gobierno, se lee en el documento, "bajo cualquier estándar, una aparente tergiversación en documentos bancarios que dé beneficio financiero al solicitante es suficiente para justificar remover a una persona de un cargo de alta jerarquía como regulador financiero".

Mira también: