La hermosa historia de amor que surgió cuando los ataques del 9/11 desviaron su avión

El sentimiento general es de incredulidad. Los pasajeros no pueden dimensionar la tragedia. Las imágenes que muestran el momento del impacto del vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines aquella mañana no llegarán a verlas sino hasta más tarde. Es el tiempo donde aún no hay teléfonos inteligentes con sus alertas, redes sociales y videos en tiempo real; es más, los móviles aún son escasos.