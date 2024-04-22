¿Amor o estafa? Cada vez más personas son engañadas en EEUU por quienes les prometieron amor a través de internet

Video Ten cuidado con estos engaños: estas son las modalidades de fraude cibernético más usadas por delincuentes

Dicen que el amor puede ser ciego, y tal vez tengan razón. Por amor, miles de personas en Estados Unidos han entregado todo su dinero a extraños en internet que los manipularon a través de una relación amorosa.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) en 2023 se recibieron 853,935 denuncias de estafas por un total de casi 2,700 millones de dólares perdidos por estafas que involucraron a una persona que fingió tener un interés romántico en otra, o se hizo pasar por alguien del gobierno, o un experto en asistencia técnica para quedarse con el dinero de su víctima.

La FTC alerta que este tipo de estafas ha ido en aumento debido a que millones de personas utilizan aplicaciones de citas en línea o sitios de redes sociales para conocer a alguien.

“Pero en lugar de encontrar un romance, muchos se encuentran con un estafador que intenta engañarles para que envíen dinero”, dice la FTC.

Por ello la comisión ha hecho una ardua labor para detectar las mentiras más comunes que usan los estafadores para engañar a sus víctimas y evitar que esta “epidemia” de estafas románticas siga propagándose.

¿Cómo identificar una estafa romántica?

De acuerdo con la FTC, casi todas las estafas amorosas tienen un patrón.

Los estafadores crean perfiles falsos en sitios y aplicaciones de citas o se ponen en contacto en contacto con sus víctimas a través de redes sociales. Entablan una plática amena para generar confianza, a veces llaman o chatean varias veces al día para “mostrar interés por la persona”.

“Conoces a alguien especial en una web o aplicación de citas y pronto quieren enviarte un correo electrónico, llamarte o enviarte un mensaje fuera de la plataforma”, dice el sitio de consejos para los consumidores de la FTC.

Además, en una estafa romántica las cosas pasan demasiado rápido. “Dicen que es amor verdadero, pero viven lejos”.

Los estafadores siempre pondrán un pretexto para reunirse en persona. “Pueden decir que viven o viajan fuera del país, que trabajan en una plataforma petrolífera, en el ejército o en una organización internacional”, enlista la FTC como las mentiras más comunes en este tipo de fraudes.

Una vez que se hayan ganado la confianza de la víctima, los estafadores pedirán ayuda para pagar gastos médicos, comprar un boleto de avión para verse en persona. Incluso pueden ofrecer ayuda para asesorar en la inversión en criptomoneda.

Estos embaucadores buscarán la manera de que la víctima no pueda recuperar su dinero, por ello harán todo lo posible para que los envíos no sean a través de un banco.

“Te dirán que envíes dinero a través de una empresa como Western Union o MoneyGram, que pongas dinero en tarjetas regalo (como Amazon, Google Play, iTunes o Steam) y les des los códigos PIN, que envíes dinero a través de una aplicación de transferencia de dinero o que transfieras criptomoneda”, alerta la FTC.

Consejos para evitar estafas románticas

Ante el aumento de casos de estafas románticas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) también ha emitido una serie de recomendaciones para evitar ser una víctima de estos farsantes.

Debes tener cuidado con lo que publicas en Internet. Los estafadores pueden utilizar los datos que compartes en las redes sociales y los sitios de citas para conocerte mejor.

Investiga la foto y el perfil de la persona en internet para ver si la imagen, el nombre o algún otro detalle coincide en otros sitios.

“Al iniciar una relación romántica ve despacio”, dice el FBI.

Ten cuidado si la persona parece demasiado perfecta o pide rápidamente que dejen de escribirse a través de la aplicación de citas o una red social para comunicarse directamente al correo o número telefónico.

De hecho, el 40% de las personas que perdieron dinero por una estafa romántica el año pasado dijeron que el contacto comenzó en las redes sociales, el 19% dijo que en un sitio web o una aplicación. Muchas personas informaron de que el estafador trasladó rápidamente la conversación a WhatsApp, Google Chat o Telegram, advierte la FTC.

Ten cuidado si la persona intenta aislarte de tus amigos y familiares o te pide fotos inapropiadas o información financiera que luego podría utilizarse para extorsionarte, alerta el buró.

Los informes de la FTC también muestran que los estafadores que te convencen de compartir fotos explícitas luego te amenazarán con compartirlas con tus contactos de las redes sociales. Se llama sextorsión, y estas denuncias se han multiplicado desde 2019.

Ten cuidado si la persona promete quedar en persona, pero luego siempre inventa una excusa para no hacerlo.

Y nunca envíes dinero a nadie con quien solo te hayas comunicado por Internet o por teléfono.

Reportar una estafa romántica puede ayudar a prevenir más casos

Tanto el FBI como la FTC piden a las víctimas que denuncien las estafas, ya que eso ayudará a prevenir más casos, y algunas veces a detener a los estafadores. Ya que muchas veces las víctimas no denuncian este tipo de robos por vergüenza de haber sido estafados mientras buscaban una relación romántica.

Mark Solomon, presidente de la Asociación Internacional de Investigadores de Delitos Financieros, dijo en entrevista a CBS News que "si no podemos culpar a una persona que está en la calle y le roban apuntándole con una pistola, tampoco podemos hacer eso a las víctimas de estos fraudes y estafas. Son profesionales, lo hacen todos los días. Se les da bien".

El FBI comparte en su sitio web historias reales de víctimas de estafas románticas para alertar a la población, pero también para visibilizar las secuelas que deja este tipo de fraude, que muchas veces van más allá de lo económico.

Una mujer narra que su estafador le dijo que necesitaba dinero para terminar un proyecto en California y una vez que lo terminara podría mudarse a donde ella vivía y por fin se conocería. La mujer le envió el dinero y fue hasta varios días después, cuando perdió contacto por completo con el hombre que se dio cuenta que había sido estafada.

“Perdí todo el dinero que pensaba heredarle a mi hija”, cuenta la mujer. Además del dinero “la pérdida que sufrí emocionalmente creo que fue la más traumática”, cuenta.

Para reportar una estafa romántica puedes iniciar denunciando los perfiles o mensajes sospechosos a la aplicación de citas o a la plataforma de redes sociales. Después, informa a la FTC en ReportFraud.ftc.gov. Y si alguien está intentando extorsionarte, denúncialo al FBI.

