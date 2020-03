Fue guardia de un campo de concentración nazi y lleva viviendo más de 60 años en EEUU: ahora piden su deportación

En el juicio ante la corte de inmigración, que tuvo lugar la semana pasada, Friedrich Karl Berger, actualmente de 94 años , reconoció haber trabajado como guardia del campo cuidando prisioneros, no haber solicitado nunca un cambio y estar recibiendo aún una pensión de Alemania por sus años trabajados en ese país, incluidos sus servicios durante la guerra, según un comunicado del Departamento de Justicia .

"Parte de la maquinaria de opresión"

Durante el invierno de 1945 los prisioneros eran explotados en jornadas interminables de trabajos forzados al punto que varios murieron de agotamiento. En ese tiempo, Berger, que comenzó a trabajar en los campamentos en los últimos meses de la guerra, procedente de la armada, velaba que no se escaparan durante las horas de trabajo o en los desplazamientos, según él mismo reconoció durante el juicio.

"Me están obligando a irme de mi casa"

Contactado vía telefónica, el anciano dijo a The Washington Post que él trabajó durante poco tiempo en los campos y que no llevaba armas.

“Después de 75 años, esto es ridículo. No puedo creerlo”, declaró el hombre al diario capitalino. “No puedo entender cómo puede suceder esto en un país como este. Me están obligando a irme de mi casa".

Según el anciano, buena parte de lo que se dijo en el juicio eran "mentiras". "Yo tenía 19 años. Me ordenaron ir a aquel lugar”, enfatizó.

Las pruebas estaban en un barco hundido

"Si me hubieran dicho, incluso hace un par de años, que me encontraría en febrero de 2020 (la semana pasada, cuando ocurrió el juicio), interrogando a un exguardia de un campo de concentración nazi en una corte estadounidense, me habría resultado difícil de creer", dijo el fiscal del Departamento de Justicia Eli Rosenbaum, uno de los llamados 'caza nazis' que lleva años investigando y procesando a criminales de guerra nazis en Estados Unidos y quien asesoró la investigación de Berger.