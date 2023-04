Stephan Gevorkian, el falso médico de California acusado de tratar por años a pacientes, algunos con cáncer

“Después de revisar mis análisis de sangre, el Dr. G (Gevorkian) me ordenó 30 IVs (dosis intravenosas) que ni siquiera eran relevantes para mis problemas de salud, además de vitamina B IV que no necesitaba”, escribió la usuaria identificada como ‘Alla b’. “Mi médico de cabecera dijo que tengo exceso de vitamina B. A ellos solo les importa el dinero. Me cobraron más de $5000. Me alegro de haber investigado antes de pagar”.