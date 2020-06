Expolicía acusado de matar a George Floyd podría recibir millonaria jubilación incluso si es declarado culpable

A pesar de que algunas leyes estatales permiten la pérdida de pensiones para aquellos empleados condenados por delitos graves relacionados con su trabajo, este no es el caso en el estado de Minnesota, donde Chauvin cotizaba para su retiro desde el año 2001, momento en que comenzó a trabajar para el departamento de policía de la ciudad de Minneapolis.

"Un sistema injusto"

El dinero de la jubilación podría ir a la familia de Floyd

Las leyes que rigen si las pensiones pueden ser despojadas de la policía acusada de mala conducta varían según el estado. De acuerdo a una investigación hecha en el 2017 por el Journal of Law, Economics and Policy, menos de la mitad de los estados de Estados Unidos tienen leyes que permiten que se retiren las pensiones a los miembros de la policía que fueron condenados por cualquier tipo de delito grave, mientras que otros estados permiten que se retiren las pensiones solamente por delitos específicos como corrupción o delitos sexuales contra menores, pero no por condena de un oficial por usar fuerza excesiva.