Autoridades retiran el monolito brillante de las montañas en Las Vegas. Cómo llegó allí sigue siendo un misterio

Video Continúa el misterio del monolito: encuentran otro en California

Las autoridades retiraron el extraño monolito que sobresalía de las rocas de una remota cordillera cercana a Las Vegas. Cómo llegó hasta allí sigue sin resolverse.

La policía metropolitana de Las Vegas informó el viernes a través de redes sociales que removió el brillante prisma de seis pies de altura.

“Muchos de ustedes han preguntado por el misterioso monolito avistado recientemente al norte de Las Vegas. Ayer por la tarde ayudamos a retirarlo por motivos de seguridad pública y medioambientales”, dice la publicación en X (antes Twitter).

Su descubrimiento y su rápida retirada revivió un misterio de la época de la pandemia del covid-19 que cautivó la imaginación del público, cuando empezaron a aparecer por todo el mundo monolitos brillantes que evocaban el objeto que aparece en la película de Stanley Kubrick ‘2001: Una odisea del espacio’.

Miembros del equipo de búsqueda y rescate de la policía de Las Vegas encontraron el objeto la semana pasada cerca de Gass Peak, parte del vasto Refugio Nacional de Vida Silvestre del Desierto, donde se pueden encontrar borregos cimarrones y tortugas del desierto vagando.

La policía compartió imágenes de monolito derribado donde se puede observar que el objeto estaba fijado al suelo por medio de tres varillas y una base de concreto.

MYSTERIOUS MONOLITH UPDATE:



A lot of you have asked about the mysterious monolith that was recently spotted north of Las Vegas.

Yesterday afternoon, we assisted with the removal of the item due to public safety and environmental concerns. pic.twitter.com/4NrR9FDo4T — LVMPD (@LVMPD) June 21, 2024

El Departamento de Policía pidió a las personas que no “se aventuren fuera de los senderos señalizados o que dejen atrás objetos y artículos”, dice la publicación en X.

Este fue el último descubrimiento de una serie de misteriosas columnas que han aparecido desde al menos 2020.

¿Dónde han más han aparecido los misteriosos monolitos?

En noviembre de 2020 se encontró un monolito metálico similar en las profundidades del paisaje marciano del desierto de roca roja de Utah. Luego vinieron avistamientos en Rumanía, el centro de California, Nuevo México y en la famosa calle Fremont, en el centro de Las Vegas.

Todos desaparecieron con la misma rapidez con la que aparecieron, lo que aumentó la leyenda.

"Esta cosa no es de otro mundo", dijo entonces el teniente Nick Street, del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

¿Por qué las autoridades retiran los monolitos?

El monolito de Utah, que se cree que es el primero de la serie, se había incrustado en la roca en una zona tan remota que las autoridades no revelaron inmediatamente su ubicación por miedo a que la gente se perdiera o quedara varada mientras intentaba encontrarlo.

Pero los 'detectives de internet' no tardaron en dar con las coordenadas y llegaron hordas de turistas curiosos deseosos de ver y tocar el objeto 'de otro mundo', aplastando las plantas con sus coches y dejando tras de sí excrementos humanos en un paraje sin baños.

Según las autoridades, las mismas preocupaciones les llevaron a derribar el último monolito que apareció la semana pasada.

Además, el monolito se instaló ilegalmente en terrenos federales creados para proteger al borrego cimarrón y alberga plantas raras y tortugas del desierto. El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Desierto, gestionado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, es el mayor refugio de vida silvestre fuera de Alaska y puede abarcar dos veces el estado de Rhode Island.

Por eso las autoridades decidieron removerlo para evitar más daños al ecosistema de la zona.

“Esto supone un peligro para usted y para el medio ambiente”, dice la publicación en X.

