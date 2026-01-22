clases

¿En dónde no hay clases mañana en Estados Unidos por fuerte tormenta de nieve? Estas escuelas cerrarán

Debido a la fuerte tromenta invernal no habrá clases mañana en ciertas escuelas

Debido al frío extremo en Estados Unidos, en algunas escuelas suspendieron las clases mañana, 23 de enero de 2026, te informamos en dónde y qué indicaron las autoridades educativas.

La suspensión de clases para este viernes es en Chicago y se debe a la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional sobre la sensación térmica que podría alcanzar los -35 grados, estas temperaturas gélidas son peligrosas para la comunidad estudiantil y personal de las escuelas.

Los vientos que según el Servicio Nacional de Meteorología podrían alcanzar temperaturas de -35 grados, imposibilitan que el personal y los estudiantes viajen a las escuelas seguramente. Por lo tanto, hemos cancelado todas las clases del viernes 23 de enero.
Escuelas públicas de Chicago.

Considera que la suspensión de clases es en todas las escuelas públicas de Chicago, aunque señalaron que el cierre es el último recurso, detallaron por qué tomaron la decisión:

  • Podría haber riesgos para empleados que trabajan al aire libre.
  • Por la capacidad de los estudiantes y trabajadores de llegar de forma segura.
  • Puede haber problemas en la calefacción o cortes de energía.
  • Por la cantidad de nieve y hielo acumulada.
  • Contemplan la posible dificultad de accesibilidad a los edificios.

Información en desarrollo.

clases

