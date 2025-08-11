Cambiar Ciudad
Contaminación

No limpia y te enferma: el jabón de manos que fue retirado del mercado por riesgo de causar infecciones bacterianas

DermaRite Industries retiró varios lotes de jabones en Estados Unidos y Puerto Rico tras detectar una bacteria que puede causar infecciones graves en personas vulnerables.

Univision
Alerta por aumento de muertes por bacteria come carne en Florida y Louisiana: estos son los síntomas

La empresa DermaRite Industries, que fabrica y distribuye productos de cuidado de la piel, ha retirado voluntariamente del mercado varios lotes de jabón de manos tras detectarse la bacteria Burkholderia cepacia en algunos productos.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la bacteria detectada puede causar infecciones graves y potencialmente mortales, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, o en quienes las atienden, como profesionales de la salud y familiares.

Para las personas sanas, el riesgo es principalmente de infecciones locales si tienen heridas o cortes al usar el jabón contaminado.

¿Qué es la Burkholderia cepacia y por qué es peligrosa?

Burkholderia cepacia es un grupo de bacterias que, aunque generalmente no afectan a personas sanas, pueden representar un riesgo importante para quienes tienen el sistema inmunológico comprometido, como pacientes con fibrosis quística u otras condiciones de salud delicadas.

En estas personas, la bacteria puede diseminarse a través del torrente sanguíneo y provocar sepsis, una respuesta inflamatoria grave que puede ser potencialmente mortal.

Para individuos sanos, el riesgo se limita a infecciones localizadas si existen cortes o heridas. Sin embargo, el hecho de que estos productos sean usados también por pacientes vulnerables o quienes los cuidan eleva la importancia del retiro preventivo de los productos contaminados, para evitar cualquier riesgo de contagio o complicación grave.

Los productos fueron retirados por precaución

El retiro de los productos fue realizado de manera preventiva y afecta la distribución nacional en Estados Unidos y Puerto Rico, aunque la FDA no especificó los comercios donde se vendieron.

Los productos retirados del mercado por DermaRite Industries debido a la contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia incluyen las marcas DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam y PeriGiene.

DermaRite recomienda que cualquier persona en posesión de los productos retirados deje de usarlos inmediatamente y los devuelva al lugar de compra para el reembolso. También ha pedido a sus distribuidores que destruyan todos los lotes afectados para evitar su comercio accidental.

Hasta la fecha no se han registrado reacciones adversas asociadas al uso del jabón contaminado, pero la empresa y la FDA instan a contactar a un médico si se sospecha algún problema relacionado.

Alertan por niveles elevados de bacteria E. coli en Lake Tahoe
