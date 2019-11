Envió 47,000 mensajes a su novio y la acusan de incitarlo a suicidarse, ahora ella publica su 'última comunicación' con él

La defensa de Inyoung You, de 21 años, presentó su declaración en una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Suffolk. Los cargos contra ella fueron presentados el mes pasado. CNN detalla que ella no mostró ninguna emoción este viernes ante la lectura de cargos mientras se describía el abuso físico, verbal y psicológico que, según el estado, condujo al suicidio de Urtula.

La fiscal de distrito, Rachael Rollins, detalla que en los dos meses anteriores a la muerte, la pareja intercambió "más de 75,000 mensajes de texto" de los cuales "más de 47,000" fueron enviados por You. En muchos de ellos, dicen los fiscales, lo instaba "a suicidarse".

La última noche

Urtula pasó la noche antes de su muerte con You en su dormitorio.

Los fiscales dicen que tras ese rastreo, You estuvo presente cuando Urtula se suicidó en ese parking.

Los mensajes publicados por ella

Esta semana, una firma de relaciones públicas que representa a You compartió una serie de mensajes de texto que supuestamente fueron enviados por ella el día en que Urtula se suicidó. En los mensajes, reportados por primera vez por The Boston Globe , ella repetidamente le pregunta a Urtula dónde está y trata de frenarlo.

"¿Con quién te has encontrado o hablado? ¿a qué habitación fuiste? Hola", escribió ella.

"No estoy hablando con nadie. Nunca lo volveré a hacer. Estoy feliz de haber podido pasar mi última noche contigo. Te amo desde el principio hasta mi último aliento", respondió Urtula.

"Estoy lejos en un lugar alto y no voy a estar aquí por mucho tiempo. Dejo a todos", escribió Urtula.

"ALEX. ¿QUÉ MIE*** ESTÁS HACIENDO? SI ME AMAS, PARA. SI ALGUNA VEZ ME AMASTE, PARA", respondió You. A eso le siguieron un centenar de mensajes de texto pero él ya dejó de responder.