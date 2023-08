EEUU sufre una cifra récord de suicidios: qué factores inciden en esta sombría estadística y dónde buscar ayuda

"Algo está mal. El número no debería aumentar”, dijo Christina Wilbur, una mujer de Florida de 45 años cuyo hijo se suicidó el año pasado. “Mi hijo no debería haber muerto”, dijo. "Sé que es complicado, realmente lo sé. Pero tenemos que ser capaces de hacer algo. Algo que no estemos haciendo. Porque lo que sea que estemos haciendo en este momento no está ayudando", lamentó.