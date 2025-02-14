¿Soltero o despechado? Zoológicos en EEUU dejan que le pongas el nombre de tu ex a ratas e insectos que serán comidos por otros animales en San Valentín

El amor está en el aire este mes que se celebra San Valentín, pero también están los corazones rotos, despechados o los solteros que buscan algún tipo de catarsis en ese día que todo está rodeado de corazones rojos, flores y chocolates.

Los refugios de animales y los zoológicos de todo el país están fomentando varias formas para que te liberes emocionalmente o para vengarte de tu expareja en este día.

Las opciones incluyen ponerle a un gato callejero el nombre de tu antiguo amor antes de castrarlo, o ponérselo a roedores o cucarachas el antes de que se conviertan en la comida del día de animales más grandes.

Aunque suena un poco raro, al final estarás realizando una buena acción, ya que todas estas campañas tienen como objetivo recaudar dinero para una causa benéfica.

“Lo hacemos para divertirnos”, afirma Laura Atwood, directora ejecutiva del Centro de Tratamiento y Aprendizaje de Aves en Anchorage, Alaska. El dinero recaudado ayuda al centro a pagar salarios y a cuidar de las aves, dijo.

Pagar para que “se coman” a tu expareja

Los zoológicos y protectoras de animales se pusieron creativos al momento de idear sus compañas para atraer a aquellos que guardan algún rencor con sus exparejas.

El zoológico de San Antonio te permite dar simbólicamente a una cucaracha por $10, un roedor por $25 o un vegetal por $5 el nombre de tu ex, antes de que los sirvan como un sabroso manjar para los residentes del zoo el Día de San Valentín.

“Es la mejor manera de poner fin a tu pasado y ayudar a financiar importantes esfuerzos de conservación de la fauna salvaje”, dice su sitio web.

Mientras que el Centro de Tratamiento y Aprendizaje de Aves de Anchorage ofreció a la gente que compraran ratas por 100 dólares, a las que podrían nombrar como quisieran, para que después se volvieran alimento de las aves del lugar.

Hasta el miércoles, habían recaudado algo más de 18,000 dólares. Se compraron tantas ratas (más de 130) para la campaña que el centro se quedó sin suministros hasta que llegó otro lote de roedores congelados.

“La gente a veces se siente herida por una relación, y esto les ofrece una forma catártica de resolver el problema”, explica Atwood, quien añade que se publicarán los videos de un búho nival y un halcón comiéndose a los roedores. Los videos también se enviarán por correo electrónico a los donantes.

También hay una opción más barata: la gente puede pagar 10 dólares por poner el nombre de su exnovio a un gusano antes de que se lo den a un cuervo o a una urraca, mientras se transmite un video en las redes sociales anunciando los nombres de las “víctimas”.

El zoológico de Memphis, en Tennessee, te ofrece dos opciones: una para tu amante y otra para tu némesis, cada una por 10 dólares, en su campaña ‘Dating or Dumping’ (Tener una cita o botarlo en español).

Si estás felizmente emparejado, puedes obtener por tu donación una tarjeta digital y un video de un tierno panda rojo comiéndose una uva.

Pero para los que guarden rencor a sus exparejas, junto con su tarjeta digital recibirán un video de un elefante haciendo caca y la frase “Scent with Love”, que es un juego de palabras para decir: “Enviado con amor”.

Divorciados y solteros se sienten atraídos por campañas anti-San Valentín

Teri Scott, de Poulsbo, Washington, dice que fue bombardeada en las redes sociales con campañas contra el amor, como la de bautizar a una cucaracha con el nombre de su ex, pero no se atrevía a ponerle el nombre de su exmarido a un insecto tan difícil de eliminar, por miedo a que fuera un presagio de que nunca se libraría de él a pesar de las batallas judiciales que pagó.

Entonces se topó con la campaña de recaudación de fondos ‘Love Hurts’ (El amor duele) en el Centro de Tratamiento y Aprendizaje de Aves y pagó los 100 dólares para bautizar a una rata muerta congelada con el nombre de su ex y alimentar con ella a una ave residente en el centro.

Scott, que celebra su primer aniversario de soltería, considera la donación como un regalo para sí misma.

“Nunca entras en una relación pensando que va a terminar, pero cuando lo hace es muy doloroso”, dijo. “Solo pensé que necesitaba hacer algo un poco especial para mí”.

