DHS destina 115 mdd a nueva estrategia de seguridad para proteger el Mundial 2026: ¿De qué trata?
Autoridades anunciaron una millonaria inversión para reforzar la seguridad, ¿cómo cuidarán mejor a los asistentes al Mundial 2026?
El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América (EUA) informó hoy 12 de enero de 2026 sobre una nueva estrategia millonaria para proteger al territorio de posibles ataques con drones y con ello establecer un mejor plan para cuidar a los asistentes al Mundial de Futbol de la FIFA 2026.
Estados Unidos se prepara este año para ser sede de partidos del Mundial 2026, al tiempo que ha endurecido su política migratoria.
¿Qué plan activan para reforzar seguridad en Estados Unidos?
En un comunicado, el DHS informó sobre las nuevas medidas para proteger el territorio estadounidense, que incluyen una inversión contra posibles ataques de drones, y con ello cuidar a los asistentes al Mundial de Futbol 2026.
El documento señala que “los drones están transformando industrias en todo el país, pero también son cada vez más explotados por actores maliciosos”.
Ante ello, el DHS informó que “la nueva Oficina Ejecutiva del Programa para Sistemas Aéreos No Tripulados y Sistemas Antidrones supervisará las inversiones estratégicas en tecnologías de drones y antidrones que puedan superar las amenazas y tácticas en constante evolución”.
Kristi Noem habla sobre plan contra drones
En el documento del DHS se recogen declaraciones de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, quien señala que “los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense”.
Bajo la presidencia de Trump, estamos entrando en una nueva era para defender nuestra superioridad aérea con el fin de proteger nuestras fronteras y el interior de los Estados UnidosKristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos
El DHS resalta que la administración que encabeza el presidente Donald Trump “realiza inversiones sin precedentes para proteger el espacio aéreo estadounidense”.
De acuerdo con el DHS, “la nueva Oficina Ejecutiva del Programa se enfrentará de lleno a la amenaza de los drones hostiles e innovará en formas en que los drones pueden mantenernos a salvo de otras amenazas en tierra, dotando al Departamento de la tecnología y los conocimientos necesarios para garantizar la seguridad de los estadounidenses.