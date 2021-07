“Toda la plata que tenía la puse en ese departamento”: el incierto camino legal para los sobrevivientes de la Champlain Towers South

Ella asegura que no puede llamar “indemnización” a lo que espera recuperar en una batalla legal: “Yo pagué para adquirir un departamento hasta que Dios me quitara la vida con la edad que tengo. Me engañaron y ahora no tengo dinero para comprarme nada. Me robaron, devuélvanme mi plata. Pero quién me la va a devolver”, se pregunta, como intentando encontrar una respuesta en su cabeza.