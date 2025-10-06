Cambiar Ciudad
estados unidos

El extraño incendio que destruyó la casa de una jueza en Carolina del Sur a la que criticó el Departamento de Justicia

De acuerdo con reportes, entre los heridos están el marido de Goodstein, el ex senador estatal Arnold Goodstein, y el hijo de ambos.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video “No me voy a separar de él” Mujer elije ‘autodeportarse’ para seguir junto a su pareja, detenido por ICE

Investigadores estatales de Carolina del Sur trataban este lunes de determinar la causa de un incendio que destruyó la casa de una jueza demócrata del estado que, según sus familiares, recibió recientemente amenazas de muerte.

El siniestro, ocurrido el sábado, consumió casi por completo la vivienda de la jueza de circuito Diane Goodstein, ubicada en una zona remota de Edisto Island, informaron las autoridades.

PUBLICIDAD

Tres personas resultaron heridas en el incendio y una de ellas tuvo que ser trasladada en helicóptero a la Universidad Médica de Carolina del Sur, según Colleton County Fire-Rescue. La jueza estaba fuera de la casa en el momento del siniestro, que medios locales reportaron como una "explosión".

De acuerdo con reportes, entre los heridos están el marido de Goodstein, el ex senador estatal Arnold Goodstein, y su hijo, Arnold Goodstein II.

John Kittredge, presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, dijo a medios locales que el incendio parecía haber sido causado por una “explosión”, y fuentes cercanas a Goodstein dijeron FITSNews que la jueza había recibido amenazas de muerte recientes.

Relacionado

Impacto al bolsillo: qué pasará si vence una mejora al crédito del IRS que da miles de dólares para el seguro de salud
7 mins

Impacto al bolsillo: qué pasará si vence una mejora al crédito del IRS que da miles de dólares para el seguro de salud

Estados Unidos
Con gas lacrimógenos y fuerza reprimen a los manifestantes frente al edificio de ICE en Portland
1:17

Con gas lacrimógenos y fuerza reprimen a los manifestantes frente al edificio de ICE en Portland

Estados Unidos
En un minuto: Trump critica a la jueza que le impide desplegar la Guardia Nacional en Oregón
1:05

En un minuto: Trump critica a la jueza que le impide desplegar la Guardia Nacional en Oregón

Estados Unidos
La Corte Suprema inicia un nuevo período en medio de la ofensiva de Trump por ampliar su poder presidencial
6 mins

La Corte Suprema inicia un nuevo período en medio de la ofensiva de Trump por ampliar su poder presidencial

Estados Unidos
El gobierno evalúa endurecer requisitos para acceder a beneficios por incapacidad del Seguro Social, según un reporte
6 mins

El gobierno evalúa endurecer requisitos para acceder a beneficios por incapacidad del Seguro Social, según un reporte

Estados Unidos
Trump envía la Guardia Nacional a Chicago mientras una jueza federal bloquea el despliegue de tropas en Portland
7 mins

Trump envía la Guardia Nacional a Chicago mientras una jueza federal bloquea el despliegue de tropas en Portland

Estados Unidos
Jueza federal bloquea temporalmente despliegue de tropas en Portland ordenado por Trump
4 mins

Jueza federal bloquea temporalmente despliegue de tropas en Portland ordenado por Trump

Estados Unidos
Los seguros médicos de millones de personas al centro del cierre del gobierno
5 mins

Los seguros médicos de millones de personas al centro del cierre del gobierno

Estados Unidos
Números ganadores del Mega Millions: mira los resultados del sorteo del 3 de octubre con premio mayor de $520 millones
3 mins

Números ganadores del Mega Millions: mira los resultados del sorteo del 3 de octubre con premio mayor de $520 millones

Estados Unidos
Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión y una multa de $500,000
5 mins
ÚLTIMA HORA

Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión y una multa de $500,000

Estados Unidos

Goodstein, quien ha sido jueza estatal desde 1989, emitió en septiembre una orden judicial temporal que impedía la entrega de los archivos electorales del estado al Departamento de Justicia.

La decisión de Goodstein fue posteriormente criticada públicamente por Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Trump.

La División de Cumplimiento de la Ley del Estado confirmó el lunes que investiga el incendio, pero no ha divulgado más detalles sobre la posible causa.

Mientras agentes estatales realizan las pesquisas, la policía local ha reforzado las patrullas y la seguridad en el área, informó en un comunicado el presidente del Tribunal Supremo estatal, John Kittredge.

La casa tenía el primer piso elevado, lo que obligó a los heridos a lanzarse al suelo. Varios de ellos tuvieron que ser rescatados en kayak desde el pantanoso patio trasero, indicó el Distrito de Bomberos de St. Paul en un comunicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

Un video difundido por el cuerpo de bomberos mostró la vivienda completamente envuelta en llamas. Fotografías tomadas con dron después del siniestro dejaron ver solo algunos soportes de madera carbonizados entre los escombros ennegrecidos.

Quién es la jueza Diane Goodstein

Goodstein ha sido jueza estatal durante 27 años y ha atendido miles de casos.

En Carolina del Sur, los jueces son elegidos por la Asamblea General. Cuando Goodstein se presentó a la reelección en 2022, la Comisión de Evaluación de Méritos Judiciales destacó su impecable reputación y carácter.

Hace casi dos décadas, Goodstein presidió una demanda civil que derivó en un acuerdo de 12 millones de dólares entre víctimas de abuso sexual y la Diócesis Católica de Charleston.

En 2014, también presidió un juicio por disputa de propiedades entre la Iglesia Episcopal nacional y la Diócesis Episcopal de Carolina del Sur, que se había separado por diferencias teológicas, incluyendo la autoridad de las Escrituras y la ordenación de personas homosexuales.

Sin embargo, la jueza entró en la polémica el mes pasado, cuando bloqueó temporalmente a la Comisión Electoral de Carolina del Sur para que no entregara datos de votantes solicitados por el Departamento de Justicia de EEUU.

Su orden de restricción fue levantada una semana después por la Corte Suprema estatal, que consideró que la jueza no detalló si la demandante sufriría un daño irreparable ni demostró que tenía altas probabilidades de ganar el caso.

Las autoridades electorales estatales señalaron que aún trabajan en un acuerdo con funcionarios federales para garantizar la protección de la privacidad de los datos de los votantes.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD