El extraño incendio que destruyó la casa de una jueza en Carolina del Sur a la que criticó el Departamento de Justicia

Investigadores estatales de Carolina del Sur trataban este lunes de determinar la causa de un incendio que destruyó la casa de una jueza demócrata del estado que, según sus familiares, recibió recientemente amenazas de muerte.

El siniestro, ocurrido el sábado, consumió casi por completo la vivienda de la jueza de circuito Diane Goodstein, ubicada en una zona remota de Edisto Island, informaron las autoridades.

Tres personas resultaron heridas en el incendio y una de ellas tuvo que ser trasladada en helicóptero a la Universidad Médica de Carolina del Sur, según Colleton County Fire-Rescue. La jueza estaba fuera de la casa en el momento del siniestro, que medios locales reportaron como una "explosión".

De acuerdo con reportes, entre los heridos están el marido de Goodstein, el ex senador estatal Arnold Goodstein, y su hijo, Arnold Goodstein II.

John Kittredge, presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, dijo a medios locales que el incendio parecía haber sido causado por una “explosión”, y fuentes cercanas a Goodstein dijeron FITSNews que la jueza había recibido amenazas de muerte recientes.

Goodstein, quien ha sido jueza estatal desde 1989, emitió en septiembre una orden judicial temporal que impedía la entrega de los archivos electorales del estado al Departamento de Justicia.

La decisión de Goodstein fue posteriormente criticada públicamente por Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Trump.

La División de Cumplimiento de la Ley del Estado confirmó el lunes que investiga el incendio, pero no ha divulgado más detalles sobre la posible causa.

Mientras agentes estatales realizan las pesquisas, la policía local ha reforzado las patrullas y la seguridad en el área, informó en un comunicado el presidente del Tribunal Supremo estatal, John Kittredge.

La casa tenía el primer piso elevado, lo que obligó a los heridos a lanzarse al suelo. Varios de ellos tuvieron que ser rescatados en kayak desde el pantanoso patio trasero, indicó el Distrito de Bomberos de St. Paul en un comunicado en redes sociales.

Un video difundido por el cuerpo de bomberos mostró la vivienda completamente envuelta en llamas. Fotografías tomadas con dron después del siniestro dejaron ver solo algunos soportes de madera carbonizados entre los escombros ennegrecidos.

Quién es la jueza Diane Goodstein

Goodstein ha sido jueza estatal durante 27 años y ha atendido miles de casos.

En Carolina del Sur, los jueces son elegidos por la Asamblea General. Cuando Goodstein se presentó a la reelección en 2022, la Comisión de Evaluación de Méritos Judiciales destacó su impecable reputación y carácter.

Hace casi dos décadas, Goodstein presidió una demanda civil que derivó en un acuerdo de 12 millones de dólares entre víctimas de abuso sexual y la Diócesis Católica de Charleston.

En 2014, también presidió un juicio por disputa de propiedades entre la Iglesia Episcopal nacional y la Diócesis Episcopal de Carolina del Sur, que se había separado por diferencias teológicas, incluyendo la autoridad de las Escrituras y la ordenación de personas homosexuales.

Sin embargo, la jueza entró en la polémica el mes pasado, cuando bloqueó temporalmente a la Comisión Electoral de Carolina del Sur para que no entregara datos de votantes solicitados por el Departamento de Justicia de EEUU.

Su orden de restricción fue levantada una semana después por la Corte Suprema estatal, que consideró que la jueza no detalló si la demandante sufriría un daño irreparable ni demostró que tenía altas probabilidades de ganar el caso.