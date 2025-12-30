cancer Muere a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta del presidente John F. Kennedy, tras padecer un agresivo cáncer terminal Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, reveló en noviembre que fue diagnosticada con un cáncer terminal que le daba una esperanza de vida de un año.

Tatiana Schlossberg, la nieta del asesinado presidente John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años tras ser diagnosticada el mes pasado con un cáncer terminal.

La familia publicó la noticia del fallecimiento en redes sociales, aunque no ofreció mayores detalles.

Schlossberg reveló en noviembre pasado que padecía un cáncer terminal, y escribió en la revista "The New Yorker" que uno de sus médicos le dijo que podría vivir aproximadamente un año más, en un ensayo que se publicó justo en el 62.º aniversario del asesinato de su abuelo, este 22 de noviembre.

La hija de Caroline Kennedy y de Edwin Schlossberg escribió que le diagnosticaron la enfermedad en mayo de 2024, a los 34 años. Tras el nacimiento de su segundo hijo, su médico observó que tenía un recuento elevado de glóbulos blancos.

Resultó ser una leucemia mieloide aguda con una mutación poco común, que se da principalmente en personas mayores, escribió.

Schlossberg, periodista medioambiental, escribió que se había sometido a varias rondas de quimioterapia y a dos trasplantes de células madre, el primero con células de su hermana y el siguiente de un donante no emparentado, y que ha participado en ensayos clínicos. Durante el último ensayo, escribió que su médico le dijo que "podría mantenerla con vida durante un año, tal vez".

También cuestionó las políticas sanitarias impulsadas por su primo Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, señalando que podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella. Caroline Kennedy instó a los senadores a rechazar la confirmación de RFK Jr.

"A medida que pasaba más y más tiempo de mi vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esforzaban por mejorar la vida de los demás, vi cómo Bobby recortaba casi 500 millones de dólares para la investigación de vacunas de ARNm, una tecnología que podría utilizarse contra ciertos tipos de cáncer", escribió en el ensayo.

Schlossberg escribió sobre su temor a que su hija y su hijo no la recuerden. Se sentía engañada y triste por no poder seguir viviendo "la maravillosa vida" que tenía con su esposo, George Moran.

"Durante toda mi vida, he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y no hacerla enojar ni enfadar nunca", escribió. "Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo", lamentó, en su sentido texto.

