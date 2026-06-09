gusano barrenador EEUU y México acuerdan suspensión de intercambio de animales vivos para contener avance del gusano barrenador Los gobiernos de EEUU y México acordaron este martes la suspensión del intercambio de animales vivos como parte de las medidas para contener la expansión de un foco de la plaga del gusano barrenador, que ya registra seis casos confirmados en territorio estadounidense

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Los gobiernos de EEUU y México acordaron este martes la suspensión del intercambio de animales vivos como parte de las medidas para contener la expansión de un foco de la plaga del gusano barrenador, que ya registra seis casos confirmados en territorio estadounidense.

La Secretaría de Agricultura de México informó en un comunicado que "ante la confirmación de casos de gusano barrenador del ganado en diversos condados del estado de Texas y en Nuevo México" se "determinó la suspensión temporal de la importación a México de animales vivos procedentes de ese país".

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Las autoridades mexicana aseguran que con la medida "se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga del gusano barrenador del ganado, específicamente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa".

En específico, se suspendieron las Hojas de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) para la importación de: bovinos, rumiantes, cerdos, ovinos, caprinos, aves canoras y hurones originarios y procedentes desde Estados Unidos.

El gusano barrenador es, en realidad, una larva de mosca que se alimenta de carne viva en lugar de materia muerta. Las moscas ponen sus huevos en las heridas abiertas de animales como el ganado, pero también pueden afectar a la fauna silvestre, a las mascotas y, en ocasiones, incluso a los seres humanos.

El gobierno estadounidense cuenta con un programa para criar moscas macho estériles y lanzarlas en enjambres desde aviones para que se apareen con las hembras silvestres, lo que ha mantenido al gusano barrenador confinado en el extremo sur de Panamá durante décadas.

El gusano barrenador recibe su nombre por la costumbre que tienen sus larvas de perforar —o 'atornillarse'— en una herida, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Esta plaga devora la carne del animal, lo que agranda aún más las heridas y aumenta el riesgo de infecciones bacterianas mortales. Los animales pueden morir en pocas semanas si no reciben tratamiento. Existen una docena de medicamentos aprobados por el gobierno para tratar al ganado.

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La USDA y la industria ganadera de EEUU han estado trabajando a toda prisa para prevenir un brote desde que se detectó el gusano barrenador en México a finales de 2024. El USDA ha estado liberando moscas estériles en el sur de Texas desde febrero y está trabajando tanto para aumentar la producción de moscas estériles en plantas fuera de EEUU como para construir una fábrica de moscas de 750 millones de dólares en Texas.