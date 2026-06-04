Texas Autoridades despliegan zona de control de 12 millas alrededor del caso de gusano barrenador detectado en Texas El departamento de Agricultura y las autoridades sanitarias de Texas ordenaron varias medidas para contener la propagación de la plaga del gusano barrenador en el estado, luego de que se confirmó el primer caso en un ternero en el sur de Texas.

Video Detectan en Texas peligroso gusano barrenador por primera vez en 60 años

El gobierno de Donald Trump y las autoridades sanitarias de Texas anunciaron varias acciones para contrarrestar la plaga del gusano barrenador, cuyo primer caso en el país fue detectado en un ternero en el sur de Texas.

Se informó que se estableció una zona de infección de 12 millas (20 kilómetros) alrededor del caso detectado, implementando cuarentenas, control de movimientos y vigilancia. También se están liberando moscas esterilizadas —4 millones por semana por tierra más 4 millones por semana por aire, como medida de control biológico de la plaga—, y se está aumentando la captura de moscas en las áreas de frontera con México y en los bordes del área de cuarentena,

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La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo en redes sociales que mantuvo este jueves una reunión con casi mil participantes para abordar la detección del caso del gusano barrenador. "Esto no nos tomó con la guardia baja", dijo Rollins, afirmando que se ha fortalecido la protección en la frontera, presionando por contención desde México y actualizando la guía de respuesta.

El gusano barrenador, es un peligroso parásito que también puede afectar a humanos, y constituye "una peste devastadora, que puede causar daños graves, a menudo mortales, en animales y personas en las áreas donde se propaga", informa el departamento de Agricultura en su página web.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura (USDA) había informado este jueves sobre la detección del primer contagio en un animal, específicamente un becerro de 3 semanas de edad al que se le identificaron larvas en su área umbilical, de acuerdo con la inspección realizada por personal especializado en veterinaria.

El caso fue detectado durante la revisión de un bovino en el condado de Zavala.

Los gusanos de la plaga que afecta tanto a ganado (bovino y porcino), perros, gatos, así como a fauna silvestre, son incubados por larvas (gusanos) de la mosca (Cochliomyia hominivorax).

El parásito fue detectado por primera vez en la Isla del Diablo, ubicada en la Guayana Francesa (Sudamérica), por el entomólogo francés Charles Coquerel.

El primer brote en el norte de Latinoamérica comenzó en julio de 2023 en la frontera de Panamá y Costa Rica, propagándose hacia el norte hasta llegar en noviembre de 2024 al estado de Chiapas en el sur de México antes de ser identificado en Estados Unidos.

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El departamento de Agricultura pidió a los residentes participar en la detención del parásito a través de revisiones a sus mascotas y ganado en busca de signos de la mosca.

En los casos detectados, las principales huellas de contagios son: heridas que supuran o se agrandan y señales de incomodidad y gusanos en aberturas corporales, como la nariz, oídos, genitales o el ombligo de los animales recién nacidos.