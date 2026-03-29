Deuda Deuda de Estados Unidos supera los 39 billones y se dispara hacia un nivel "insostenible" La deuda de la administración de Donald Trump se acerca a los 40 billones de dólares en medio de tensiones con Irán. Expertos advierten impacto en créditos, salarios y precios, mientras crece la presión fiscal.

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La deuda nacional de Estados Unidos superó los 39 billones de dólares, marcando un nuevo récord histórico en medio de un contexto de tensiones internacionales, incluyendo el reciente conflicto entre Washington-Israel e Irán.

Este nivel de endeudamiento evidencia los desafíos que enfrenta el gobierno de Donald Trump, quien ha prometido reducir la deuda mientras impulsa políticas como recortes fiscales y un aumento en el gasto en defensa y control migratorio.

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De acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, el incremento de la deuda puede tener efectos directos en la población, como mayores costos en créditos (hipotecas y autos), salarios más bajos por menor inversión empresarial y el encarecimiento de bienes y servicios.

Además, advierten que el crecimiento sostenido del endeudamiento obligará a tomar decisiones fiscales más difíciles en el futuro.

Para Michael Peterson, líder de la organización sin fines de lucro Peter G. Peterson Foundation, el crecimiento acelerado de la deuda es "insostenible" y trasladará una pesada carga financiera a las próximas generaciones.

El crecimiento de la deuda ha sido constante bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, impulsado por factores como guerras, el gasto derivado de la pandemia de Covid-19 y recortes de impuestos.

En los últimos meses, el aumento ha sido acelerado: pasó de 37 a 38 billones en cuestión de meses y ahora supera los 39, con proyecciones de alcanzar los 40 billones antes de las próximas elecciones.

En paralelo, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, estimó que el conflicto con Irán ya ha costado más de 12 mil millones de dólares, aunque no hay claridad sobre su duración.

Por su parte, el gobierno federal, a través de su portavoz Kush Desai, destacó una reducción del déficit durante el primer año del nuevo mandato de Trump. Según datos del Tesoro, en el año fiscal 2025 el gasto fue de 7.01 billones de dólares frente a ingresos por 5.23 billones, lo que dejó un déficit de 1.78 billones, 41 mil millones menos que el año anterior.

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Las autoridades atribuyen esta disminución a mayores ingresos fiscales, recortes en el empleo federal y medidas contra el fraude en programas sociales, con la expectativa de que estas acciones contribuyan a mejorar la relación entre deuda y PIB en el futuro.

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Expertos alertan sobre impacto en créditos, salarios y precios

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno advierte que el aumento de la deuda pública podría traducirse en un encarecimiento del crédito para los estadounidenses, afectando directamente productos como hipotecas y préstamos para automóviles, debido a la presión sobre las tasas de interés.

Además, el organismo señala que el alto nivel de endeudamiento limita la capacidad de inversión de las empresas, lo que puede derivar en salarios más bajos y menores oportunidades económicas, al reducirse los recursos disponibles para expandir negocios y generar empleo. A esto se suma el posible incremento en los precios de bienes y servicios.