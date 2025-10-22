La deuda del gobierno de EEUU alcanza el astronómico récord de $38 billones: ¿cómo te puede afectar?

En medio del cierre del gobierno federal, la deuda nacional del gobierno de Estados Unidos superó los 38 billones de dólares este miércoles, una cifra récord que pone de relieve la acelerada acumulación de faltante en el balance general de Estados Unidos.

También es la acumulación más rápida de un billón de dólares en deuda fuera de la pandemia de covid-19: Estados Unidos alcanzó los 37 billones de dólares en agosto de este año.

La cifra actualizada de 38 billones de dólares se encuentra en el último informe del Departamento del Tesoro, que registra las finanzas diarias de la nación.

Kent Smetters, del Penn Wharton Budget Model de la Universidad de Pensilvania, que trabajó en el Departamento del Tesoro del presidente George W. Bush, declaró a The Associated Press que el aumento de la deuda a lo largo del tiempo conduce en última instancia a una mayor inflación, lo que erosiona el poder adquisitivo de los estadounidenses.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental describe algunos de los efectos del aumento de la deuda pública en los estadounidenses, entre ellos el aumento de los costos de los préstamos para hipotecas y automóviles, la reducción de los salarios de las empresas que disponen de menos dinero para invertir y el encarecimiento de los bienes y servicios.

"Creo que mucha gente quiere saber que sus hijos y nietos estarán en buena situación en el futuro, que podrán permitirse comprar una casa", dijo Smetters. "Esa inflación adicional se acumula" y erosiona el poder adquisitivo de los consumidores, dijo, lo que hace menos posible que las generaciones futuras alcancen sus objetivos de acceso a la vivienda.

La administración Trump afirma que sus políticas están contribuyendo a frenar el gasto público y reducirán el enorme déficit del país. Un nuevo análisis realizado por funcionarios del Departamento del Tesoro afirma que, de abril a septiembre, el déficit acumulado ascendió a 468,000 millones de dólares. En una publicación del miércoles en X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que se trata de la cifra más baja desde 2019.

Michael Peterson, presidente y director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson, afirmó en un comunicado que "alcanzar los 38 billones de dólares de deuda durante un cierre del gobierno es la última señal preocupante de que los legisladores no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales básicas".

Estados Unidos alcanzó los 34 billones de dólares de deuda en enero de 2024, 35 billones en julio de 2024 y 36 billones en noviembre de 2024.

