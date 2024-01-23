In-N-Out anuncia por primera vez en 75 años el cierre de una de sus tiendas: ¿qué sucedió?

Video En video: Roban un auto de gobierno y lo utilizan para saquear un negocio en California

In-n-Out, la popular cadena de hamburguesas, está celebrando 75 años desde su creación, pero la compañía nunca imaginó que esta sería la primera vez en su historia que tendrían que cerrar una de sus sucursales por un motivo completamente ajeno a la empresa.

A través de un comunicado la empresa anunció el domingo que va a cerrar permanentemente su local de Oakland, en California, debido “ a la delincuencia desenfrenada” en la ciudad.

De acuerdo con la compañía han implementado medidas para crear condiciones más seguras para los clientes y empleados del lugar, sin embargo, estos “son regularmente víctimas de robos de coches, daños a la propiedad, hurtos y robos a mano armada", dice el comunicado.



El local, abierto desde hace casi dos décadas, cerrará el 24 de marzo. In-N-Out dijo en un comunicado que, si bien "varios" de sus locales se han reubicado en sus 75 años de historia, el de Oakland es el primer restaurante que cierra.

"Creemos que la gravedad de los delitos a los que se enfrentan nuestros clientes y asociados no nos deja otra alternativa", dijo el director de operaciones, Denny Warnick, en el comunicado.

La sucursal que cerrará es un local concurrido y rentable. Es el único In-N-Out de la ciudad y está cerca del aeropuerto. Sin embargo, Warnick dijo que no puede pedir a sus clientes o empleados que "visiten o trabajen en un entorno inseguro".

Los empleados afectados, que ascienden a unos 100, serán trasladados a un restaurante cercano en San Francisco o recibirán una indemnización por despido.

La delincuencia en California afecta a las empresas

Jan Bundy, un cliente de In-n-Out habló con CBS News sobre la delincuencia en la zona después de que la cadena de comida anunciara su cierre.

El hombre, que ha vivido toda su vida en East Oakland, solía acudir al restaurante In-N-Out al menos dos veces por semana y está al tanto de los robos de coches en el estacionamiento, incluso él mismo fue una víctima.

"Tenían armas…Intentaban robarme el vehículo, pero yo tenía un dispositivo contra robo encendido. Así que no pudieron llevarse mi vehículo, pero se llevaron todas mis pertenencias". Bundy calcula que los daños le costaron unos 500 dólares.



De acuerdo con cifras semanales del departamento de policía de Oakland, del 15 al 24 de enero se cometieron 317 delitos, entre los que se encuentran 65 asaltos con diferentes tipos de armas y uso de la fuerza, 40 robos en casas y establecimientos y 141 robos de vehículos.

La concejal Treva Reid dijo que ha estado pidiendo a la oficina del alcalde de Oakland más policía en la zona, pero no ha recibido el apoyo.

"Estamos en estado de emergencia. ¿Hace falta una declaración para prestar (servicios) cuando estamos viviendo esto? Mi distrito está en crisis", declaró a KPIX-TV.

El San Francisco Chronicle informó que desde 2019, la policía ha registrado 1,335 incidentes dentro y alrededor del restaurante de comida rápida, más que cualquier otro lugar en Oakland. La mayoría de los incidentes registrados fueron robos de coches dirigidos a visitantes que llegaban a través del Aeropuerto Internacional de Oakland.

El popular restaurante vietnamita de Oakland Le Cheval cerró sus puertas en septiembre. Su propietario, Son Tran, declaró a CBS News que la delincuencia estaba acabando con su negocio.

Además de los repetidos robos en el restaurante, Tran culpó a los robos de coches y a los delitos violentos del cierre. Dijo que incluso robaron a algunos clientes a punta de pistola.

Otras grandes cadenas como Starbucks y Target también han anunciado desde el año pasado el cierre de algunas de sus sucursales debido a los altos índices de criminalidad en la zona.

