Estos son los modelos de carro que más roban (y los lugares donde más ocurre en EEUU)

Video Le robaron su auto tres veces y el dispositivo de seguridad no los detuvo

Con 1,020,729 autos robados, 2023 marcó un nuevo año récord para el robo de vehículos de motor en Estados Unidos, de acuerdo a un informe publicado recientemente por la organización sin fines de lucro Oficina Nacional de Delitos contra Seguros (NICB, por sus siglas en inglés).

La cifra representa un aumento de cerca de un 1% en robo de automóviles a nivel nacional en comparación con 2022 y marca otro año en que más de un millón de vehículos fueron robados en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

El robo de automóviles, un delito en ascenso a nivel nacional desde 2019

El robo de automóviles en Estados Unidos comenzó a crecer de manera alarmante a partir de 2019. Entre ese año y 2022, la incidencia del delito creció un 25% a nivel nacional.

En 2023, California fue el estado con el mayor número de robos, con 208,668 vehículos reportados como robados, mientras que Washington DC mostró la tasa de robos más alta del país, con 1,149.71 robos por cada 100,000 habitantes, una cifra que triplica la tasa de robo nacional.

De hecho el Distrito de Columbia experimentó un aumento drástico de robos de automóviles en 2023, con un aumento porcentual en la incidencia de ese delito en su territorio del 64 % en relación a 2022.

Según el informe NICB, algunas regiones vieron una disminución en las tasas de robo de automóviles, pero otras experimentaron un aumento notable.

Los centros urbanos y otras áreas densamente pobladas siguieron siendo puntos críticos para el robo de automóviles. Las regiones metropolitanas reportaron un nivel de aumento de robos que no se vio en áreas suburbanas o rurales.

La tecnología al servicio del delito

Uno de los factores que ha llevado al crecimiento del robo de automóviles es la tecnología que existe a la disposición de los ladrones. David J. Glawe, presidente y director ejecutivo de NICB, dijo en un comunicado de la organización que "los delincuentes están empleando métodos cada vez más sofisticados para robar vehículos, incluido el uso de tecnología avanzada para eludir los sistemas de seguridad".

PUBLICIDAD

“Desde ataques de acceso sin llave hasta ataques de retransmisión de llaveros, los perpetradores están explotando las vulnerabilidades de las medidas de seguridad de los vehículos modernos con tasas de éxito alarmantes”, agregó Glawe.

Sin embargo, errores de los dueños como dejar el vehículo con la llave adentro, o con las puertas sin asegurar e incluso con el motor encendido, fueron causas significativas en el aumento del robo de automóviles.

Robos de autos Kia y Hyundai

Ciertos modelos de Hyundai Motor Group, el fabricante de los populares vehículos de las marcas Hyunday y Kia, carecen de un dispositivo antirrobo conocido como el inmovilizador, que los hace más vulnerables a los intentos de robo.

Los vehículos afectados son algunos modelos Hyundai construidos entre 2015 y 2021, y Kia construidos entre 2011 y 2021.

Esa vulnerabilidad se dio a conocer de manera masiva gracias al “reto Kia” en TikTok, en el que ladrones de vehículos publicaban videos robando autos de esas marcas y manejándolos de manera peligrosa.

La actividad delictiva de los “Kia Boys” como fueron conocidos los ladrones que participaban en el reto, comenzó en la ciudad de Milwaukee donde la policía comenzó a regalar inmovilizadores mecánicos a los dueños de autos de las marcas afectadas, pero pronto se esparció a nivel nacional.

La difusión masiva de la vulnerabilidad de los modelos señalados, y de las técnicas para robarlos, han sido aprovechadas también por ladrones que no buscan fama momentánea en internet, empujando las cifras de robo de automóviles en todo el país.

PUBLICIDAD

En febrero de 2023 Hyundai y Kia implementaron una actualización de software gratuita para ayudar a abordar las vulnerabilidades de los vehículos afectados, que obliga a que la llave esté en el encendido para que el vehículo arranque y extiende la duración de la alarma del automóvil.

En octubre de 2023, Kia y Hyundai llegaron a un acuerdo por cerca de $200 millones en daños en una demanda colectiva iniciada por un grupo de dueños de vehículos afectados por la carencia del inmovilizador.

Varias ciudades, incluyendo a Nueva York, han demandado a Hyundai y a Kia, mientras que fiscales generales de varios estados les enviaron cartas exigiendo a las marcas que hagan más para evitar los robos. Las autoridades incluso han llamado a la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA) exigiendo la emisión de un recall masivo de los automóviles afectados.

A pesar de las vulnerabilidades de algunos modelos de Hyundai y Kia, el vehículo más robado en 2023 fue la camioneta pickup Chevrolet Silverado, con la versión de 2004 a la cabeza.