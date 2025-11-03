Qué se sabe (y qué no) sobre el pago parcial de ‘cupones de alimentos’ que hará el gobierno de Trump

Video Gobierno Trump pagará parcialmente los cupones de SNAP usando fondos de contingencia: esto se sabe

El gobierno de Donald Trump dio este lunes un respiro a los más de 40 millones de beneficiarios de los ‘cupones de alimentos’ del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) al anunciar que los financiará de manera parcial este mes de noviembre.

El Departamento de Agricultura (USDA), que supervisa el SNAP, había planeado congelar los pagos a partir del 1 de noviembre ya que, según indicó, no podía seguir financiándolo debido al shutdown.

La mayoría de los estados han aumentado la ayuda a los bancos de alimentos y algunos están implementando sistemas para recargar las tarjetas de asistencia con fondos públicos.

Estas son algunas preguntas y respuestas sobre qué pasará en noviembre con los conocidos como food stamps.

¿Qué porcentaje de las ayudas para cupones de alimentos será pagado por el gobierno en noviembre?

El gobierno anunció que utilizará para el pago un fondo de emergencia que cuenta con $4,650 millones, suficiente para cubrir aproximadamente la mitad de los beneficios habituales del programa SNAP.

"Esos fondos se comprometerán por completo a cubrir el 50% de los beneficios de los hogares actualmente elegibles", dijo a la corte.

"Esto significa que no quedarán fondos para los nuevos solicitantes de SNAP certificados en noviembre, para ayuda por desastres o como colchón frente a las consecuencias potencialmente catastróficas de que se cierre por completo (el programa) SNAP", agregó.

Agotar este fondo podría generar una situación similar en diciembre si el cierre del gobierno no se resuelve para entonces.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de food stamps en noviembre?

No está claro qué cantidad recibirán exactamente los beneficiarios este mes, ni con qué rapidez verán reflejado el saldo en las tarjetas de débito que utilizan para comprar alimentos.

Aún no se conocen los detalles sobre cómo se realizarán los pagos. El gobierno anunció que este lunes proporcionará a los estados información detallada sobre el cálculo del beneficio parcial por hogar.

"El Departamento de Agricultura está acatando la orden judicial y cumplirá con su obligación de usar hoy la cantidad total de los fondos de contingencia para el programa SNAP, al generar una tabla para requerir a los estados calcular los beneficios disponibles para cada hogar elegible", anunció este lunes el gobierno.

"El USDA entonces pondrá los fondos necesarios que están disponibles y ha autorizado a los estados que comiencen a desembolsarlos una vez se divulgue la tabla", agregó.

Mientras tanto, los pagos de noviembre ya se han retrasado para millones de personas.

¿Cuándo se realizarán los pagos de food stamps en cada estado durante noviembre?

El proceso de carga de las tarjetas SNAP, que implica la participación de agencias gubernamentales estatales y federales, así como de proveedores, puede tardar hasta dos semanas en algunos estados.

Sin embargo, el USDA advirtió en un documento judicial que los estados podrían tardar semanas o incluso meses en realizar todos los cambios necesarios en el sistema para enviar los beneficios reducidos. El beneficio mensual promedio suele ser de unos $190 por persona.

"Los estados posiblemente experimentarán dificultades de procedimiento, lo que podría afectar que los beneficios de SNAP lleguen a los hogares de forma oportuna y en las cantidades reducidas correctas", dijo el gobierno.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que su estado tardaría aproximadamente una semana en cargar los fondos a las tarjetas de beneficios una vez que estén disponibles.

"Se trata de personas que pasan hambre, y cada día cuenta", afirmó.

Funcionarios de Nuevo México y Rhode Island informaron este lunes que algunos beneficiarios recibieron fondos durante el fin de semana a través de sus programas de emergencia.

Autoridades de Delaware, por su parte, están comunicando a los beneficiarios que sus beneficios no estarán disponibles hasta al menos el 7 de noviembre.

¿Por qué el gobierno había dicho que no financiaría los cupones para alimentos y qué respondieron los demandantes del caso?

El USDA anunció el mes pasado que los beneficios correspondientes a noviembre no se pagarían debido al cierre del gobierno federal.

Esto provocó una carrera contrarreloj por parte de los bancos de alimentos, los gobiernos estatales y los casi 42 millones de estadounidenses que reciben la ayuda, quienes buscaron maneras de garantizar el acceso a alimentos.

“El gobierno de Trump tiene los recursos para financiar este programa en su totalidad, y su decisión de no hacerlo dejará a millones de estadounidenses con hambre y esperando aún más tiempo la ayuda, mientras el gobierno toma las medidas adicionales necesarias para financiar parcialmente este programa”, declaró en un comunicado la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, quien lideró una coalición de funcionarios estatales demócratas en una de las demandas que forzaron la financiación.

¿Cuál fue el fallo de los jueces sobre la financiación de los cupones para alimentos?

Jueces federales de Massachusetts y Rhode Island dictaron este viernes sentencias separadas, pero similares, ordenando al gobierno que utilizara un fondo de emergencia para financiar el programa, al menos parcialmente.

En respuesta a las demandas presentadas por funcionarios estatales demócratas, ciudades y organizaciones sin fines de lucro, los magistrados le dieron al gobierno la opción de usar fondos adicionales para financiar completamente el programa con un plazo que vencía este lunes.

¿Por qué el gobierno no financiará el 100% del programa en noviembre?

Patrick Penn, subsecretario adjunto de Nutrición Alimentaria y Servicios al Consumidor del USDA, declaró este lunes que el departamento optó por no utilizar también otros $4,000 millones de los Programas de Nutrición para Niños que habrían servido para cubrir así el 100% de los gastos del SNAP.

Según su explicación, la decisión se tomó para garantizar que no haya interrupciones en los programas de nutrición infantil durante el resto del año fiscal, que finaliza en septiembre de 2026.

"Los Programas de Nutrición para Niños (...) proveen comidas nutritivas y ayuda para comida a millones de niños cada día", precisó el gobierno.

El grupo progresista Democracy Forward, que representó a los demandantes en uno de los procesos, indicó que estaba considerando opciones legales para exigir la financiación completa del SNAP.

Otros demócratas están pidiendo al gobierno que tome la iniciativa.

"El USDA tiene la autoridad para financiar completamente el SNAP y debe hacerlo de inmediato. Cualquier otra cosa es inaceptable", declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en redes sociales.

¿Qué son y a quiénes benefician los cupones de alimentos del programa SNAP?

El programa beneficia a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y es una pieza fundamental de la red de seguridad social del país.

Su costo supera los $8,000 millones mensuales a nivel nacional.

Para calificar para el SNAP en 2025, el ingreso neto de un hogar, después de ciertos gastos, no puede superar el umbral federal de pobreza. Para una familia de cuatro personas, esto equivale a aproximadamente $32,000 al año.

Defensores y beneficiarios afirman que la suspensión de la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas. La mayoría de los estados han anunciado fondos adicionales o acelerados para los bancos de alimentos, o nuevas formas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito del SNAP.

