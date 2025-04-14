Cambiar Ciudad
Blue Origin

El cohete de Blue Origin realiza con éxito vuelo suborbital con seis mujeres a bordo

La nave se elevó verticalmente antes de que la cápsula de la tripulación se desprendiera en pleno vuelo, para luego caer de nuevo a tierra frenada por paracaídas y un retrocohete.

Univision picture
Por:Univision
Video Estas son las seis mujeres que viajarán al espacio en una misión de Blue Origin que hará historia

Un grupo de seis mujeres, incluida la estrella del pop Katy Perry, fueron lanzadas al espacio durante unos 11 minutos este lunes en un cohete de Blue Origin, la empresa espacial del multimillonario Jeff Bezos, un despegue que marca el primer vuelo espacial exclusivamente femenino desde 1963, según la compañía.

El cohete despegó pasadas las 9:30 am hora del este. Primero el cohete New Shepard consiguió regresar y aterrizar en tierra en la zona escogida y luego la cápsula volvió a tierra sostenida por unos paracaídas.

En la transmisión en vivo por las redes sociales de Blue Origin se pudieron escuchar gritos y comentarios de emoción de las mujeres a bordo, admirando el viaje que llevaron a cabo y sus vistas a la tierra o la Luna.

Vuelo completamente automatizado

Perry fue la figura más destacada de la tripulación exclusivamente femenina, que tocó el borde del espacio este lunes. La cantante de 'Firework' y 'California Gurls', y otras cinco mujeres, incluida la prometida de Bezos, Lauren Sanchez, se elevaron a más de 60 millas sobre la superficie terrestre, en el cohete cuya operación fue totalmente automatizada.

La tripulación totalmente femenina de Blue Origin.
Imagen Blue Origin


La nave se elevò verticalmente antes de que la cápsula de la tripulación se desprendiera en pleno vuelo, para luego caer de nuevo a tierra frenada por paracaídas y un retrocohete.

La misión de este lunes es la primera con tripulación espacial exclusivamente femenina desde el histórico vuelo en solitario de Valentina Tereshkova en 1963. También es la undécima operación suborbital tripulada de Blue Origin, que ha ofrecido experiencias de turismo espacial durante varios años.

La compañía no ha comunicado públicamente el precio de los viajes que ofrece su cohete New Shepard.

Con una duración aproximada de 10 minutos, el vuelo lleva a los pasajeros más allá de la línea de Kárman, la frontera espacial reconocida internacionalmente.

Estaba planificado que durante un breve momento las mujeres pudieran desabrocharse los cinturones de seguridad de sus asientos y flotar en gravedad cero.

Un paso adelante para el turismo espacial

Perry declaró recientemente a la revista Elle que participaba "por mi hija Daisy", a quien comparte con el actor Orlando Bloom, "para inspirarla a no poner límites a sus sueños".

"Estoy tan emocionada de ver la inspiración a través de sus ojos y la luz en sus ojos cuando ve despegar el cohete, y al día siguiente regresa a la escuela y dice: 'Mamá fue al espacio'", agregó Perry.

En otro video publicado en Instagram, comentó que se sorprendió al descubrir durante el entrenamiento espacial que la cápsula en la que viajará se llamaba "Tortuga" y estaba decorada con un diseño de "plumas", los dos apodos que sus padres le tienen.

"No hay coincidencias y estoy muy agradecida por estas confirmaciones y de sentir que algo más grande que yo está al mando", dijo Perry en el video.

Perry, quien se lanzó a la escena internacional con su éxito de 2008 "I Kissed a Girl", estará junto a la presentadora de televisión Gayle King, la productora de cine Kerianne Flynn, la excientífica de la NASA Aisha Bowe y Amanda Nguyen, fundadora de un grupo activista contra la violencia sexual.

Las seis mujeres siguen a 52 pasajeros anteriores de Blue Origin, incluyendo al veterano protagonista de "Star Trek", William Shatner. Estos invitados de alto perfil buscan mantener el interés del público en el trabajo de Blue Origin, ya que compite con múltiples empresas rivales en el sector del turismo espacial.

El principal rival de Bezos en vuelos de pasajeros es Virgin Galactic, que ofrece una experiencia suborbital similar.

Sin embargo, Blue Origin aspira en el futuro llevar turistas espaciales a órbita, compitiendo directamente con SpaceX de Elon Musk.

En enero, el cohete New Glenn de Blue Origin, mucho más potente, completó con éxito su primera misión orbital no tripulada.

Con información de AFP.

