Cien años después, los estadounidenses beben más alcohol que antes de la Ley Seca

El estadounidense consume hoy más alcohol per cápita que en la época que dio lugar a la Ley Seca , cuando los impulsores de la prohibición del alcohol plantearon que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas arruinaba la vida familiar. Más estados están legalizando la marihuana, a menudo citando como ejemplo lo ocurrido con el alcohol. Muchos de los bares clandestinos que funcionaron en los años 20 siguen operando, beneficiados por una cultura que idealiza los días locos de la ley seca.

"La ley seca tuvo muchas consecuencias no buscadas, fue un tiro por la culata que perjudicó a la gente que impulsó esa ley", dijo la profesora de historia de Harvard Lisa McGirr, cuyo libro "The War on Alcohol" (La guerra contra el alcohol) analiza las repercusiones políticas y sociales de la ley seca.