enfermedades contagiosas Recibió un trasplante de riñón y murió de rabia: al donante lo había arañado un zorrillo El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) confirmó que un hombre murió de rabia, luego de haber recibido un trasplante de riñón de una persona fallecida que también había sufrido la enfermedad.

Una persona de Michigan murió a principios de 2025 al contagiarse de rabia, luego de recibir un trasplante de riñón de un donante fallecido que había sufrido la enfermedad, reportó el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) esta semana.

De acuerdo con un reporte del CDC, en diciembre de 2024 un hombre adulto recibió un trasplante de riñón izquierdo de un donante de Idaho en un hospital de Ohio.

"Aproximadamente 5 semanas después, el receptor experimentó temblores, debilidad en las extremidades inferiores, confusión e incontinencia urinaria", informa el CDC.

Posteriormente, siete días después del inicio de los síntomas, fue hospitalizado con fiebre, hidrofobia, disfagia e inestabilidad autonómica, requiriendo incluso "ventilación mecánica invasiva".

El personal médico identificó los síntomas como posible rabia, lo que fue confirmado cuando se descubrió que "el donante había recibido un arañazo de zorrillo".

La persona murió a la semana de hospitalización, y muestras de su tejido cerebral fueron enviados al CDC para su estudio. De estos análisis se detectó "el ARN del virus de la rabia en muestras de saliva, piel nucal y tejido cerebral. Se detectaron inmunoglobulinas (Ig) M, IgG y anticuerpos neutralizantes del virus de la rabia en suero".

El virus de la rabia detectado fue la variante del murciélago de pelo plateado ( Lasionycteris noctivagans).

El donante se contagió de rabia a finales de octubre de 2024, cuando un zorrillo se le acercó mientras sostenía a un gato en una dependencia de su propiedad rural. "Durante el encuentro, que dejó inconsciente al zorrillo, el donante sufrió un rasguño en la espinilla que sangró, pero no creyó haber sido mordido", indica el informe del CDC.

Cinco semanas después de esto, el donante presentaba confusión, dificultad para tragar y caminar, alucinaciones y rigidez en el cuello, y fue hallado inconsciente en su casa tras sufrir un presunto paro cardíaco. Se intentó reanimarlo y fue hospitalizado, pero nunca recuperó la conciencia.

"Este fue el cuarto evento de rabia transmitida por trasplante informado en los Estados Unidos desde 1978. Sin embargo, el riesgo de cualquier infección transmitida por trasplante, incluida la rabia, es bajo", asegura el CDC.

