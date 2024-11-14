Suben a 104 los casos de infección con E. coli asociados a las cebollas de las 'cuarto de libra' de McDonald's

Video McDonald's confirma que cebollas cultivadas en California originaron el brote de E. coli en sus hamburguesas

Un brote de E. coli vinculado con las cebollas servidas en las hamburguesas 'cuarto de libra' de McDonald's ha enfermado a por lo menos 104 personas en Estados Unidos, 34 de las cuales han sido hospitalizadas, informaron las autoridades federales de salud el miércoles.

Se han detectado casos en 14 estados, según una actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés). Una persona falleció en Colorado y cuatro más han desarrollado una complicación renal que podría poner en riesgo sus vidas.

Se reportaron al menos 30 casos en Colorado, otros 19 en Montana, 13 en Nebraska, 10 en Nuevo México, 8 en Missouri, 8 en Utah, 6 en Wyoming, 3 en Kansas, 2 en Michigan, uno en Iowa, uno en Carolina del Norte, uno en Oregon, uno en Washington y uno en Wisconsin.

Las infecciones se reportaron entre el 12 de septiembre y el 21 de octubre. Al menos siete de los afectados dijeron que comieron en McDonald’s durante un viaje.

¿De donde viene este brote de E.Coli del McDonald's y que han hecho las autoridades?

Las cebollas fileteadas que se sirven en las hamburguesas 'cuarto de libra' ( Quarter Pounder) fueron identificadas como la posible fuente del brote, según los CDC. Taylor Farms, una compañía agrícola con sede en California, retiró del mercado las cebollas posiblemente relacionadas con el brote.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus iniciales en inglés) realizó análisis en los que se detectó un tipo de bacteria E. coli que produce una peligrosa toxina en una muestra de las cebollas, pero que no coincidía con la cepa que provocó el brote, informaron los funcionarios.



Restaurantes de varios estados retiraron las hamburguesas 'cuarto de libra' de los menús durante los primeros días del brote. Las cebollas que se sirvieron en los establecimientos de McDonald's ya superaron su vida útil y ya no están a disposición del público. Funcionarios de los CDC dijeron que el riesgo para la población sigue siendo bajo.

Qué es el E. coli y cuáles son sus síntomas

Las bacterias E. coli se encuentran en muchos lugares en el medio ambiente, desde los alimentos el agua hasta en los intestinos de personas y animales.

La mayoría de las bacterias E. coli son inofensivas y forman parte de un tracto intestinal sano. De hecho, nos ayudan a digerir los alimentos, a producir vitaminas y a protegernos de los gérmenes dañinos; pero algunas E. coli pueden causar diarrea, infecciones del tracto urinario, neumonía, sepsis y otras enfermedades.

El tipo de bacteria involucrada en este brote causa aproximadamente 74,000 infecciones cada año en Estados Unidos, dejando como resultado más de 2,000 hospitalizaciones y 61 muertes al año, según los CDC.

Los síntomas se desarrollan rápidamente, dentro de los primeros dos días después de consumir alimentos contaminados, y por lo general incluyen fiebre, vómitos, diarrea o diarrea con sangre y signos de deshidratación: poca cantidad de orina, más sed y mareos. La infección puede provocar un tipo de lesión renal grave, especialmente en niños menores de 5 años. La intoxicación por E. coli en niños pequeños requiere de atención médica inmediata.