Tres muertos y cinco heridos tras un tiroteo en un restaurante en las afueras de Phoenix

Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un tiroteo en un restaurante en un suburbio de Phoenix la noche de este domingo, informó la policía.

La policía recibió llamadas reportando disparos alrededor de las 7:45 de la noche (hora local) en el restaurante El Camarón Gigante Mariscos & Steakhouse, indicó Moroni Méndez, agente de la policía de Glendale, durante una conferencia de prensa en el lugar.

Méndez dijo que tres personas murieron a causa de sus heridas y otras cinco personas resultaron heridas por disparos o metralla, informó el canal de televisión local KPHO-TV.

“Obviamente había mucha gente (...) que estaba asistiendo a algún tipo de evento. Cualquiera que tenga información, por favor, venga y proporciónenosla porque, como acabamos de mencionar, hay tres fallecidos. Así que queremos asegurarnos de realizar una investigación completa y exhaustiva, y hacer justicia a las víctimas", dijo Méndez.

La policía cree que hubo más de un atacante involucrado. Hasta la redacción de esta nota no había sospechoso alguno bajo custodia, pero varias personas estaban siendo interrogadas, comentó Mendez.

Lupe Rodríguez, quien caminaba por el lugar, narró que corrió a ponerse a salvo. "Había un hombre en el suelo y no creo que sobrevivió", dijo Rodríguez. "Su padre estaba gritando su nombre", agregó.

