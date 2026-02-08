Gavin Newsom Newsom declara este 8 de febrero como el Día de Bad Bunny en California El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en el estado, en reconocimiento al impacto cultural y su presentación del show del medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en el estado, en reconocimiento al impacto cultural y artístico del cantante puertorriqueño, así como a su presentación del show del medio tiempo del Super Bowl LX, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

A través de un mensaje oficial, el gobernador expresó su admiración por el idioma español, al que calificó como “un idioma hermoso hablado por mucha gente hermosa en el gran estado de California y en todo el mundo”, y destacó su afinidad con Puerto Rico y su cultura.

Por eso declaro mañana en California como el “Día de Bad Bunny, cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su voz relajante y hermosa. Gavin Newsom, gobernador de California

Newsom señaló que la influencia global del intérprete ganador de varios Grammys y su conexión con la comunidad latina fueron factores clave para realizar esta designación simbólica.

En su declaración, el mandatario elogió la voz, el carisma y la presencia del artista, subrayando el entusiasmo que genera entre el público. Además resaltó que “mucha gente no puede parar de hablar de él”, haciendo referencia al interés que despierta entre personas de todas las edades.

“Feliz Día de Bad Bunny, América. ¡Disfrútenlo!”, firmó el gobernador Newsom.

Foto: Governor Gavin Newsom press office



Tras el show de Bad Bunny, el gobernador demócrata agradeció al cantante por subir al escenario de California y “usar tu voz en el Super Bowl ¡Un momento precioso!”. Además retomó una frase que el puertorriqueño imprimió en un balón de americano “Juntos somos América”.

Thank you @sanbenito for taking the California stage and using your voice at #SuperBowl LX. A beautiful moment!



Together, we are America. pic.twitter.com/VaZyPgEAVR — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) February 9, 2026

Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde aprovechó su presentación para destacar y reivindicar la cultura latina en Estados Unidos.

Durante el evento, el artista puertorriqueño salió vestido de blanco, rodeado de banderas de países latinoamericanos, acompañados de frases como “God bless America!” y hablando en español en la mayoría del show.

Aunque en el show no mencionó directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sí lanzó una frase sobre el poder del amor por encima del odio, en un contexto marcado por el discurso que dio recientemente contra esa agencia en los Grammy.