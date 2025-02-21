La agencia AP demanda al gobierno de Trump por prohibirle la entrada a la Casa Blanca por su decisión editorial sobre el golfo de México

Video Golfo de México o Golfo de EEUU: estas son las otras disputas por nombres de ríos, islas y mares

La agencia de noticias Associated Press demandó este viernes a tres funcionarios del gobierno de Trump por prohibirle el acceso a eventos presidenciales, citando una violación a la libertad de expresión.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, DC, informó la agencia.

La AP dice que su caso se trata de un esfuerzo inconstitucional de la Casa Blanca para controlar el discurso, negándose en este caso a cambiar su estilo del golfo de México al “golfo de EEUU”, como hizo el presidente Donald Trump el mes pasado con una orden ejecutiva.

“La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no sufrir represalias del gobierno”, dijo la AP en su demanda, en la que nombra a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, a la jefa adjunta de gabinete, Taylor Budowich, y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

"Este ataque dirigido a la independencia editorial de AP y su capacidad para recopilar e informar las noticias ataca el núcleo mismo de la Primera Enmienda", dijo la agencia de noticias. "Este tribunal debería remediarlo de inmediato".

El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad para imponer a medios de prensa independiente cómo llamar o referirse a cuerpos de agua o cualquier otro elemento y cada publicación tiene el derecho, protegido por la Primera Enmienda, de tomar decisiones editoriales que no se alineen con las directivas de la Casa Blanca.

Al impedir que AP asistiera a eventos de prensa en la Casa Blanca y Mar-a-Lago, o volara en el Air Force One en el lugar habitual de la agencia, el equipo de Trump citó directamente la decisión de AP de no seguir completamente el cambio de nombre del presidente.

"Vamos a mantenerlos fuera hasta que estén de acuerdo en que es el golfo de EEUU", dijo Trump el martes.

Esta semana, alrededor de 40 organizaciones de noticias firmaron una carta organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, instando a la Casa Blanca a revertir su política contra la AP.

¿Cómo justifica el gobierno de Trump el veto impuesto a la agencia AP?

Cuando se le preguntó sobre la prohibición, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que las decisiones sobre el acceso de medios de comunicación dependen del presidente y sugirió que mantener la denominación de “golfo de México” equivalía a "mentiras" por las que los medios serían responsables.

"Nos reservamos el derecho de decidir quién puede entrar en la Oficina Oval", dijo Leavitt.

El subjefe de gabinete, Taylor Budowich, criticó que la agencia de noticias continúe “ignorando el cambio legal de nombre geográfico del golfo de EEUU”.

“Esta decisión no solo es divisiva, sino que también expone el compromiso de The Associated Press con la desinformación. Si bien su derecho a lanzar noticias irresponsables y deshonestas está protegido por la Primera Enmienda, no garantiza su privilegio de acceso ilimitado a espacios limitados, como la Oficina Oval y el Air Force One”, afirmó.

Aseguró que esos espacios se abrirán a “los miles de reporteros a quienes se les ha prohibido cubrir estas zonas privadas del gobierno”, aunque aclaró que AP sí conservará sus credenciales para la Casa Blanca.

¿Cuál es la postura de AP respecto al golfo de México?

En una nota de estilo difundida en enero, la agencia aclaró que el decreto de Trump "solo tiene autoridad dentro de EEUU".

"México, al igual que otros países y organismos internacionales, no tiene que reconocer el cambio de nombre", subrayó AP, que recordó que se llama "golfo de México" desde hace más de 400 años.

"The Associated Press se referirá a él por su nombre original, pero reconoce el nuevo nombre elegido por Trump (...). Como una agencia de noticias global que difunde noticias en todo el mundo, AP debe asegurarse de que los nombres de los lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias", concluyó.

La decisión de la agencia es importante porque muchos escritores y publicaciones siguen las pautas del Manual de Estilo de AP.

Tanto Google Maps como Apple Maps han adoptado la expresión “golfo de EEUU”, ya sea total o parcialmente, mostrando ambos nombres para los usuarios de algunos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que estaba considerando demandar a Google por la decisión.

Trump también ordenó que la montaña Denali en Alaska, la más alta de EEUU, volviera a llamarse McKinley. En ese caso, AP aceptó el cambio porque, al encontrarse por completo en territorio estadounidense, la decisión de modificar su denominación está sujeta a la autoridad presidencial.

¿Qué dijeron otros periodistas sobre la controversia entre AP y la Casa Blanca?

Eugene Daniels, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, emitió un comunicado en apoyo a AP.

“La Casa Blanca está tratando de limitar las libertades de prensa consagradas en nuestra Constitución, y ha admitido públicamente que están restringiendo el acceso a eventos para castigar a un medio de comunicación por no promover el lenguaje preferido del gobierno”, dijo.

“Prohibir a los periodistas el acceso debido a sus decisiones editoriales es discriminación por sus puntos de vista”, agregó.

"Esto es una violación clásica no solo de la Primera Enmienda, sino de la propia orden ejecutiva del presidente sobre la libertad de expresión y el fin de la censura federal".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, calificó esta semana de “arbitraria” la decisión del gobierno sobre AP.