Andrés Manuel López Obrador

EEUU habría investigado posibles vínculos del narcotráfico con aliados de AMLO: reporte

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la información era “completamente falsa” y que su divulgación no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero dijo que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.

Según un reporte del The New York Times el jueves, las autoridades de Estados Unidos “pasaron años investigando acusaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares después de que él asumió el cargo”.

La investigación, informada al medio por tres personas familiarizadas con el asunto y registros estadounidenses, descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente de México.

Estados Unidos no estaba interesado en acusar al líder de uno de sus principales aliados

Sin embargo, Washington nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador por la falta de interés en acusar al líder de uno de sus principales aliados y porque los datos no eran del todo confiables, según las fuentes que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Según las fuentes del medio, el caso fue desestimado luego de la polémica desatada por la detención en octubre de 2020 del general Salvador Cienfuegos, exsecretario mexicano de Defensa, quien fue acusado por Estados Unidos de participar en una red internacional de tráfico de drogas.

Al ser preguntado por The New York Times el jueves López Obrador dijo que la información era “completamente falsa” y que su divulgación no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero dijo que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.

“¿Disminuye esto disminuye la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?” preguntó retóricamente López Obrador al los medios para luego responder: “El tiempo lo dirá”.

AMLO indignado

“Todo eso es falso completamente”, dijo el gobernante al negar que alguno de sus colaboradores se haya reunido o recibido dinero de traficantes de drogas y criticó duramente al medio estadounidense. “Es un pasquín inmundo el New York Times”, agregó para luego compartir el número de teléfono de la periodista del Times que le preguntó sobre la investigación.

" El presidente @lopezobrador_ hizo hoy algo muy peligroso: publicó el teléfono de la corresponsal del @nytimes en México, uno de los países más violentos del mundo para los periodistas", dijo el periodista de Univision Jorge Ramos, a través de su cuenta en X, antes Twitter.

“El gobierno de Estados Unidos va a tener que informar”, afirmó López Obrador al solicitar públicamente a Washington que aclare si se realizó la investigación mencionada por The New York Times.

“Espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También si no quiere decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto”, dijo el gobernante al descartar que la posible investigación pueda afectar la relación entre ambos países.

A fines del mes pasado ProPublica de Estados Unidos, la Deutsche Welle de Alemania y el centro de estudios InSight Crime difundieron una investigación que realizó la agencia antidrogas estadounidense DEA sobre aportes millonarios entregados por el Cártel de Sinaloa a colaboradores de López Obrador para las elecciones de 2006, que perdió por una mínima diferencia frente a Felipe Calderón.

El gobernante mexicano también rechazó ese reporte y atribuyó la publicación a la cercanía de la campaña para las elecciones presidenciales de junio en Estados Unidos.

Tras la difusión del polémico reportaje, Washington informó que la investigación de la DEA fue cerrada.

Con información de The Associated Press.

