FBI arresta a un hombre acusado de jurar lealtad a Estado Islámico y planear ataques contra iglesias

El FBI arrestó a un hombre señalado de haber hecho planes para atacar iglesias en Idaho y que juró lealtad al grupo extremista autodenominado Estado Islámico (ISIS, en inglés), informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

El joven de 18 años, Alexander Scott Mercurio, de Coeur d’Alene, Idaho, fue arrestado el pasado sábado 6 de abril por intentar brindar apoyo material y recursos a ISIS, señala el comunicado. Se encuentra a la espera de su comparecencia inicial que será fijada por el Tribunal.

"Mercurio juró lealtad a ISIS y tenía la intención de cometer ataques en su nombre. Planeaba atacar a personas en iglesias de Coeur d’Alene el 7 de abril utilizando armas, incluidos cuchillos y armas de fuego", detalla el Departamento de Justicia.

La fuerza contra terrorismo del FBI llevó a cabo la investigación y frustró el complot de Mercurio.

"El acusado supuestamente juró lealtad a ISIS y trató de atacar a personas que asistían a iglesias en Idaho, un plan verdaderamente horrible que fue detectado y frustrado por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI", dijo el director del FBI, Christopher Wray.

Mercurio está acusado de intentar proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. Si es declarado culpable, Mercurio enfrenta una pena máxima de 20 años en una prisión federal.