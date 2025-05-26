La polémica en una universidad que pidió a estudiante mostrar sangre de su menstruación para poder ausentarse

Video Mujeres hispanas están menstruando en promedio a una edad más temprana, señala estudio: ¿Cuál es la razón?

Una universidad en China está bajo el escrutinio público luego de que se difundiera un video de una estudiante que denunció que en la clínica escolar le pidieron bajarse los pantalones para demostrar que estaba menstruando y pudieran así concederle permiso para ausentarse.

El video fue publicado en redes sociales chinas este mes y posteriormente borrado de internet, reportaron medios locales.

De acuerdo con la BBC, en el video se observaba a dos mujeres. Una de ellas era la estudiante, y la otra una presunta encargada de la clínica del Gengdan Institute, un centro universitario basado en Pekín.

La alumna preguntaba: "¿Todas las chicas que menstrúan tienen que quitarse los pantalones y enseñárselos a usted antes de que les den el permiso por enfermedad?".

"Básicamente, sí", responde la otra mujer. "Es una norma del colegio".

La respuesta de la universidad sobre su política para dar permisos para ausentarse por menstruación

Pese a la controversia, la universidad emitió un comunicado el pasado 16 de mayo en el que afirmaba que su personal había "seguido el protocolo" durante la interacción con la estudiante.

"Preguntaron por el estado físico de la estudiante y, tras obtener su consentimiento, procedieron a un diagnóstico más detallado. No se utilizaron instrumentos ni exámenes físicos", declaró la universidad, según el medio South China Morning Post.

De acuerdo con la BBC, el instituto afirmó que el video del incidente estaba "distorsionado" y que la institución tenía derecho a emprender acciones legales contra quienes "difundieran maliciosamente videos falsos".

Un miembro del personal de la universidad declaró a CNR News que la norma se aplica desde hace poco tiempo y que su objetivo principal es "evitar el abuso de las bajas por enfermedad".

Medios de comunicación estatales criticaron la medida de la escuela.

"La menstruación ya es un tema íntimo para las mujeres. Reglas como esta harán que las estudiantes se sientan muy incómodas, e incluso tendrán un impacto negativo en su bienestar psicológico", dice un artículo de opinión de la Radio Nacional de China difundido en medios.

