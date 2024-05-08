Sin 'Real ID' no podrás volar dentro de EEUU: te decimos por qué y cómo obtener una

Video Miles de europeos, con acceso restringido al programa ESTA tras realizar viajes a Cuba: abogado explica

A partir del 7 de mayo de 2025 se necesitará una tarjeta de identificación especial, conocida como Real ID, para poder volar dentro del país. Esta identificación también será necesaria para visitar ciertas instalaciones federales y acceder a una planta de energía nuclear en territorio estadounidense.

El uso de la Real ID, instituido por una ley aprobada por el Congreso en 2005, debió haber comenzado en 2020, pero la pandemia de covid-19 causó varios retrasos hasta que finalmente se estableció en plazo que vence dentro de un año según las directrices más recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué es la Real ID?

A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Real ID, que estableció estándares federales para las normas de seguridad con que deben cumplir las licencias de conducir y las tarjetas de identificación usadas en el territorio nacional para abordar vuelos, visitar ciertas instalaciones federales y acceder a una planta de energía nuclear.

Antes de la promulgación de la ley Real ID por el presidente George W. Bush en 2005, cada estado establecía sus propias normas. Ahora para cumplir con las exigencias de la Real ID los aplicantes deben probar su nombre legal, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, residencia legal y entregar dos pruebas de la dirección de su lugar de vivienda para poder obtener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación.

Es posible que ya tengas tu Real ID

Poco después de la promulgación de la ley Real ID, muchos estados comenzaron a emitir identificaciones compatibles con sus requerimientos, lo que significa que muchas personas ya cuentan con la identificación correcta.

Las tarjetas que cumplen con los requisitos de Real ID se identifican con una estrella, la cual puede variar en apariencia dependiendo del estado que la emita. La más común es la licencia de conducir.

Aquellas que opten por no obtener una Real ID o no tengan manera de cumplir con sus requerimientos recibirán licencias e identificaciones con una nota que dice: “Federal Limits Apply” (se aplican límites federales) en lugar de la estrella.

No tengo una Real ID, ¿cómo la obtengo?

Si bien aún queda poco menos de un año antes de la aplicación del requerimiento de la Real ID las autoridades están alentando a los titulares de identificaciones obtenidas si los requerimiento de la ley Real ID a que inicien el proceso ahora antes de que se inicie una avalancha de solicitudes de última hora.

La documentación que prueba el nombre legal del aplicante, su número de Seguro Social, residencia y los dos formularios de su dirección deben ser presentados en sus formas originales. No se aceptarán fotocopias ni documentos laminados y no se puede utilizar el mismo documento para cumplir con más de un requisito.

Algunos de los documentos aceptables para obtener una Real ID incluyen: pasaporte válido, certificado de nacimiento, informe consular de nacimiento en el extranjero, tarjeta de residente permanente válida, certificado de naturalización estadounidense, documento de autorización de empleo vigente o pasaporte extranjero con una visa estadounidense válida.

Se aconseja que los aplicantes verifiquen los requisitos exigidos por el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) local, así como cualquier otra información con orientación sobre cómo solicitar el documento.

Otros tipos de identificación aceptable para los puntos de control de la TSA

Se requerirá la identificación Real ID a quienes intenten abordar un vuelo utilizando una licencia de conducir o una tarjeta de identificación del estado para identificarse, pero hay varios tipos de identificaciones que los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) pueden aceptar en su lugar.

Esos documentos incluyen un pasaporte estadounidense o una tarjeta de pasaporte, una tarjeta de viajero confiable del DHS, una identificación del Departamento de Defensa de EEUU, una tarjeta de residente permanente, una tarjeta de cruce fronterizo o alguna de las siguientes identificaciones:





Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal india reconocida a nivel federal

Una credencial federal HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Credencial de identificación de trabajador de transporte

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU (I-766)

Credencial de marino mercante de EEUU

Tarjeta de Identificación de Salud de Veterano (VHIC)

Las personas que aún no cuentan con Real ID podrán volar, acceder a ciertas instalaciones federales e ingresar a una planta de energía nuclear hasta el 6 de mayo de 2025.