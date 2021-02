Shirley Chisholm: la primera mujer negra en llegar al Congreso de Estados Unidos

Chisholm fue reelegida por seis períodos adicionales. Estuvo como representante del Congreso entre 1969 y 1983. Fue también uno de los trece miembros fundadores del Caucus Negro , la única mujer del grupo, y su primera presidenta. En 1972, se convirtió además en la primera afroamericana en postularse como candidata a la presidencia del país. “No soy la candidata del Estados Unidos negro, aunque soy negra y me siento orgullosa; no soy la candidata del movimiento femenino de este país, aunque soy mujer y estoy igualmente orgullosa de ello. Soy la candidata del pueblo de Estados Unidos. Y mi presencia ante ustedes simboliza ahora una nueva era en la historia política estadounidense”.

Ella consideraba que los políticos negros hombres no tenían diferencias con los blancos. No veía la misma situación en el caso de las mujeres, cuya discriminación atravesaba las líneas raciales. “Esta 'cosa de mujeres' es algo tan profundo. Lo he descubierto en esta campaña, si es que no lo sabía antes", se lee en una cita recogida en la publicación Afroamericanos en el Congreso (1870-2007) . Un año antes de su retiro del Congreso, comentó que llegó a sentir mayor discriminación por ser mujer, que por ser negra, según publicó Associated Press en 1982, citada por el New York Times.