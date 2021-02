El mes de la historia afroamericana para los latinos negros: nuestro reflejo

Cuando era niño en Nueva York, el mes de la historia afroamericana era un momento que me emocionaba y hacía sentir orgulloso. Cada año, los maestros de mis clases otorgaban historias inspiradoras sobre personas afroamericanas famosas e importantes de la historia, contándonos, por ejemplo, sobre el genio y la creatividad de George Washington Carver, el liderazgo moral de Martin Luther King y la valentía de Rosa Parks.

Aunque después la nación y yo nos daríamos cuenta de que esta forma de explorar la historia y la cultura afroamericana era insuficiente, cuando era niño me animaba mucho celebrar el mes de la historia negra. Sentía una conexión con esos líderes que estudiábamos sabiendo, antes de entender realmente por qué, que significaba algo poderoso, que se parecían a mí, más que los otros líderes que estudiábamos en la escuela.

Era alentador escuchar historias de líderes que superaron desafíos, especialmente cuando era notable la diferencia entre estos y los otros, porque al crecer, a menudo sentía que no encajaba realmente en la mayoría de los entornos. Tener un padre jamaicano y una madre mexicana era (y sigue siendo) poco común. En mi escuela primaria, donde la mayoría de los estudiantes eran afroamericanos, yo tenía la misma complexión que los demás, pero aparentemente yo era el único que hablaba español en casa. Y cuando mi familia viajaba a Guadalajara, México, cada verano para visitar a la familia de mi mamá, mis dos hermanas y yo teníamos la piel más morena –por mucho– que todas las personas que veíamos allí.

Pero en mi experiencia, los dos lados de mi identidad por lo general existían completamente independientes el uno del otro, tal vez como resultado de haber enfatizado un lado para encajar. Yo era un hombre negro entre mis pares afroamericanos, o un mexicoamericano entre mis compañeros latinos. Los dos, en gran parte, no coexistían. Y en la mayoría de los casos, parecía que los problemas de raza, específicamente el ser negro, no tenían lugar en los entornos latinos y viceversa. Las cuestiones de origen étnico -ser latino- no eran relevantes en el contexto de la comunidad afroamericana. Así que mantuve separados los dos aspectos de mi identidad.