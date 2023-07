Documentación de apoyo que necesitas para tu aplicación de ciudadanía

En otro artículo abordo el criterio básico para calificar para una ciudadanía. Consta con decir que el solicitante califica si ha sido residente permanente legal por un determinado tiempo y no tiene ningún historial que le pueda ocasionar problemas o negación, incluyendo historial criminal, incumplimiento de pago de impuestos, o rompimiento de presencia física o continua, entre otros. El interesado podrá proceder con la preparación de un formulario N-400, titulado Aplicación para la Naturalización ( Application for Naturalization), el cual está en inglés, y que se puede descargar a través del sitio web de USCIS, www.uscis.gov/n-400. Esta aplicación se puede mandar por correo a USCIS junto con un cheque, retiro bancario, o información de tarjeta de crédito y evidencia de calificación. El gobierno incluso facilita el envío del formulario y documentos de apoyo por internet; el solicitante solo tiene que crear una cuenta en línea que le permitirá no solo subir los documentos, permitirá la actualización de información personal después del envío del formulario, y facilitará la comunicación con USICS, el cual le podrá enviar actualizaciones y mensajes relacionados al caso de manera electrónica al solicitante.