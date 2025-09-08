Cambiar Ciudad
Calendario de Talleres y Actividades de Ciudadanía

Univision
Como parte de la campaña Hazte Ciudadano, Univision Contigo se ha unido con aliados como Poder LatinX, The LIBRE Institute, NALEO y Mi Familia en Acción para ofrecer talleres y actividades en todo el país dirigidas a residentes permanentes que pueden aplicar a la ciudadanía.

¿Sabías que más de 10 millones de residentes permanentes en Estados Unidos son elegibles para convertirse en ciudadanos? Estos talleres buscan educar, guiar y apoyar a la comunidad para que puedan dar este importante paso con confianza.

Durante estas actividades, los participantes recibirán información sobre:

  • Cómo llenar correctamente su solicitud de ciudadanía.
  • Qué requisitos deben cumplir para ser elegibles.
  • Consejos prácticos para prepararse para la entrevista y el examen de ciudadanía.
  • Recursos confiables y apoyo de organizaciones comunitarias.

Calendario de Actividades Confirmadas

· Fresno, CA

- Evento: La Cultura Cura – Info session and citizenship application workshop
Fecha: 20-Sep-25
Hora: 10am – 1pm
Lugar: Pixley Adult School
Dirección: 1520 E Court Ave, Pixley CA 93256
Aliado: Poder LatinX

· Houston, TX

- Evento: Foro de Ciudadanía
Fecha: 20-Sep-25
Hora: 8:00am – 12:00pm
Lugar: BakerRipley Ripley House
Dirección: 4410 Navigation Blvd., Houston, TX 77011
Aliado: BakerRipley, NALEO Educational Fund y la Ciudad de Houston

- Evento: Citizenship Information Session
Fecha: 20-Sep-25
Hora: TBC
Lugar: MX Consulate
Dirección: 3200 Rogerdale Rd, Houston, TX 77042
Aliado: Mi Familia en Acción

· Norcross, GA

- Evento: Citizenship Info Session
Fecha: 3-Sep-25
Hora: 2 – 5pm
Lugar: Asian Americans Advancing Justice
Dirección: 5680 Oakbrook Pkwy suite 148, Norcross, GA 30093
Aliado: Mi Familia en Acción

· Orlando, FL

- Evento: Citizenship Info Session & Free Consultation
Fecha: 17-Sep-25
Hora: 6 – 8pm
Lugar: Consulado de México en Orlando
Dirección: 2550 Technology Dr, Orlando, FL 32804
Aliado: Mi Familia en Acción

- Evento: Citizenship Clinic
Fecha: 20-Sep-25
Hora: 9am – 5pm
Lugar: Consulado de México en Orlando
Dirección: 2550 Technology Dr, Orlando, FL 32804
Aliado: Mi Familia en Acción

· Miami, FL

- Evento: Banco de Llamadas Nacional
Fecha: 17-sep-25
Hora: 7am – 10pm EST
Aliado: NALEO

· Phoenix, AZ

- Evento: Citizenship Info Session
Fecha: 4-Sep-25
Hora: 5:30pm MST
Lugar: TelevisaUnivision Office
Dirección: 6006 S 30th St, Phoenix, AZ 85042-4802
Aliado: Mi Familia en Acción

- Evento: Citizenship Info Session
Fecha: 11-Sep-25
Hora: 5:30pm MST
Lugar: TelevisaUnivision Office
Dirección: 6006 S 30th St, Phoenix, AZ 85042-4802
Aliado: Mi Familia en Acción

- Evento: Citizenship Workshop
Fecha: 20-Sep-25
Hora: 9am – 1pm MST
Lugar: Carl Hayden High School
Dirección: 3333 W Roosevelt St, Phoenix, AZ 85009
Aliado: Mi Familia en Acción

- Evento: Citizenship Classes
Fecha: Todos los miércoles y jueves
Hora: 7pm MST
Lugar: TelevisaUnivision Office
Dirección: 6006 S 30th St, Phoenix, AZ 85042-4802
Aliado: Mi Familia en Acción


