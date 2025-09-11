Cambiar Ciudad
Guía completa: Así será tu examen de ciudadanía

Por:
Univision
El examen para la ciudadanía de EEUU consta de 100 preguntas.
Imagen Joe Raedle/Getty Images

Si eres residente permanente y estás listo para dar el paso hacia la ciudadanía, uno de losmomentos más importantes será tu examen de ciudadanía. Este día tendrás una cita en la oficinade inmigración, donde un oficial evaluará tu solicitud y tus conocimientos sobre Estados Unidos.

El examen se compone principalmente de dos partes:

1. La entrevista: el oficial de USCIS revisará tu aplicación, confirmará tu informaciónpersonal y te hará preguntas relacionadas con tu historial y tu elegibilidad.2. El examen de ciudadanía: incluye preguntas de educación cívica sobre la historia y elgobierno de Estados Unidos, así como una evaluación básica de inglés que evalúa tucapacidad de leer, escribir y hablar en el idioma.Actualmente, hay un banco de 100 preguntas oficiales de educación cívica. Durante tu examen te harán hasta 10 de estas preguntas, y debes contestar al menos 6 correctamente para aprobar.

Para prepararte y sentirte más seguro el día de tu examen, Univision ofrece una herramientainteractiva en línea donde puedes practicar todas las preguntas oficiales: Practica aquí tuspreguntas de ciudadanía.

Convertirse en ciudadano abre puertas a más derechos y oportunidades, como votar enelecciones, solicitar ciertos empleos federales y reunir a tu familia más rápidamente. Preparartecon anticipación es clave para llegar confiado y listo a tu examen de ciudadanía.

