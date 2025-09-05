Conoce Si Eres Elegible para Convertirte en Ciudadano
Si eres residente permanente en Estados Unidos, ya has dado un gran paso hacia la ciudadanía. El siguiente paso es asegurarte de que cumples con todos los requisitos para aplicarcorrectamente y evitar retrasos en tu solicitud.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ofrece una herramientagratuita en línea que te permite verificar si eres elegible para iniciar tu trámite de ciudadanía. Esta herramienta hace preguntas sobre aspectos clave como:
• Tu tiempo de residencia continua en Estados Unidos.• Edad y estatus de residencia permanente.• Historial de viajes fuera del país.• Antecedentes penales u otras restricciones legales.Usar esta herramienta es rápido y confiable, y te dará una guía clara sobre si puedes avanzar con tu solicitud.
Recuerda que este beneficio es exclusivo para residentes permanentes. Informarte y preparartebien es el primer paso para convertirte en ciudadano y disfrutar de todos los derechos y oportunidades que esto conlleva, como votar, solicitar ciertos empleos federales y reunificar a tufamilia más rápidamente.