Cambiar Ciudad
univision contigo

Conoce Si Eres Elegible para Convertirte en Ciudadano

Por:
Univision
Imagen Getty Images

Si eres residente permanente en Estados Unidos, ya has dado un gran paso hacia la ciudadanía. El siguiente paso es asegurarte de que cumples con todos los requisitos para aplicarcorrectamente y evitar retrasos en tu solicitud.

PUBLICIDAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ofrece una herramientagratuita en línea que te permite verificar si eres elegible para iniciar tu trámite de ciudadanía. Esta herramienta hace preguntas sobre aspectos clave como:

• Tu tiempo de residencia continua en Estados Unidos.• Edad y estatus de residencia permanente.• Historial de viajes fuera del país.• Antecedentes penales u otras restricciones legales.Usar esta herramienta es rápido y confiable, y te dará una guía clara sobre si puedes avanzar con tu solicitud.

Recuerda que este beneficio es exclusivo para residentes permanentes. Informarte y preparartebien es el primer paso para convertirte en ciudadano y disfrutar de todos los derechos y oportunidades que esto conlleva, como votar, solicitar ciertos empleos federales y reunificar a tufamilia más rápidamente.

Consulta aquí tu elegibilidad para la ciudadanía.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD